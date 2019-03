Netflix anunció este miércoles 6 de marzo que adquirió los derechos para producir Cien años de soledad, la novela seminal de Gabriel García Márquez, más de cincuenta años después de su publicación, en 1967. Es la primera vez que el libro es adaptado para la pantalla.

Aunque no es la primera vez que alguien quiere intentarlo. En entrevista telefónica, Rodrigo García, hijo del nobel de literatura que será productor ejecutivo del proyecto junto con su hermano Gonzalo, dijo que su padre recibió muchas ofertas a lo largo de los años para hacer la adaptación fílmica. Rodrigo García explicó que a García Márquez le preocupaba que la historia no pudiera traducirse a ese medio o que se pudiera contar fielmente en una sola película, o incluso en dos. García Márquez también quería que cualquier posible adaptación mantuviera el español, por lo que ni siquiera consideró muchas de las ofertas, dijo su hijo.

“En los últimos tres o cuatro años el nivel, prestigio y éxito de las series y series limitadas han crecido muchísimo”, dijo Rodrigo García sobre la actual decisión de la familia de vender los derechos para adaptación.

“Netflix fue de los primeros en comprobar que la gente está más dispuesta que nunca a ver series producidas en otros idiomas con subtítulos. Lo que parecía ser un problema ya no lo es”.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenido original para Latinoamérica y España de Netflix, dijo que la compañía ya había intentado conseguir los derechos de adaptación antes, pero que se hubo resistencia. Comentó que ahora el éxito de programas como Narcos y de películas como Roma, que hace poco ganó el Oscar a mejor película extranjera, han demostrado que Netflix “puede hacer contenido en español para todo el mundo”.

Cien años de soledad trata un siglo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca, José Arcadio Buendía, fundó el pueblo ficticio de Macondo, en Colombia. La novela es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico. Desde que fue publicada se han vendido aproximadamente 50 millones de copias y el libro ha sido traducido a 46 idiomas.

Aún es muy temprano en la fase de producción para saber quién estará a cargo de los guiones o quiénes protagonizarán la serie, pero Ramos dijo que están comprometidos a trabajar con el mejor talento latinoamericano y que el programa será grabado en Colombia. Los hermanos García no estarán involucrados directamente en la producción, de acuerdo con Rodrigo García, para permitir una verdadera adaptación. No se dieron a conocer los detalles económicos de la adquisición de los derechos.

Ramos dijo que para América Latina y para Colombia especialmente la historia de la novela es la del siglo que “dio forma al continente por medio de dictaduras, el nacimiento de nuevos países, el colonialismo”. Aunque hizo énfasis en que la historia tiene atractivos más generales: “Sabemos que va a ser muy mágico y muy importante para los colombianos y para América Latina, pero la novela es universal”.

“Llevo escuchando la discusión sobre si se venden o no los derechos de Cien años de soledad desde que tengo ocho años”, comentó Rodrigo García. “No fue una decisión sin complicaciones, para mí, mi hermano o mi madre. Se siente como que se abrió un gran capítulo, pero también que se cerró uno muy largo”.

(The New York Times)