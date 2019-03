El Espace es una columna dedicada a las noticias y la cultura relevantes para las comunidades latinas. Aquí hay arte, política, análisis, ensayos personales y más. ¿Lo mejor? Está disponible en español e inglés, para que puedas enviársela a tu tía, a tu primo Lalo o a quien sea (es decir, a todos).

Cuando Alfonso Cuarón ganó el Oscar a mejor director el 24 de febrero, dio continuidad a una racha ganadora casi ininterrumpida de directores mexicanos. Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárrit u y Cuarón, conocidos en Hollywood como los Tres Amigos, han obtenido cinco de los Oscar a mejor director en los últimos seis años, por Gravedad (2014), Birdman (2015), El renacido (2017), La forma del agua (2018) y ahora Roma (Damien Chazelle obtuvo el Oscar en 2016 por dirigir La La Land). El más reciente filme de Cuarón también ganó como mejor película extranjera.

Roma, basada en la infancia de Cuarón en Ciudad de México, rompió esquemas al enfocarse en una trabajadora del hogar mexicana de origen indígena, Cleo, interpretada por la actriz primeriza Yalitza Aparicio. Desde el estreno de la película, Aparicio —quien se convirtió en la primera mujer de ascendencia indígena en ser nominada como mejor actriz— ha aparecido de manera preeminente en revistas y medios noticiosos en Estados Unidos y en México. Su personaje también ha suscitado un debate en su país acerca del racismo y el clasismo, además de que ha impulsado la defensa de los derechos de los trabajadores. Cuarón se asoció con organizaciones locales para montar proyecciones públicas de la ceremonia de los Oscar en Ciudad de México.

En una conferencia de prensa posterior a los premios, Cuarón dijo que, de todas las películas que ha dirigido, Roma es con la que menos esperaba ganar. La cinta se rodó en blanco y negro y los diálogos están en español y mixteco, además de que carece de “los grandes monólogos y estrellas famosas” que suelen ser, según Cuarón, “carnada para conseguir el Oscar”. Gravedad, su película de 2013 protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, fue una elección más predecible por parte de la academia.

Deborah Shaw, autora de The Three Amigos: The Transnational Filmmaking of Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, and Alfonso Cuarón, señaló que “la visión nacional profundamente arraigada” que Cuarón manifestó en Roma “no habría tenido una distribución internacional tan amplia si él no se hubiera convertido en un director de renombre mundial con las películas que hizo fuera de México”.

Estos directores han hecho referencia a sus raíces mexicanas e inmigrantes en todos sus discursos al aceptar un premio. El año pasado, Del Toro dijo: “Creo que lo más maravilloso que genera nuestro arte y nuestra industria es borrar las líneas sobre la arena. Deberíamos seguir borrándolas, cuando el mundo nos dice que las hagamos más profundas”. Al aceptar su premio por El renacido, Iñárritu dijo: “Soy muy afortunado de estar aquí esta noche pero, lamentablemente, muchos otros no han tenido la misma suerte”. Expresó que esperaba que el color de la piel se “volviera tan irrelevante como el largo de nuestro cabello”.

(The New York Times en Español)