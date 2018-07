POR DEBAJO

La película “Jurassic World 2” parece no conseguir superar los datos de ingresos de su primera parte. Ya con su puesta en marcha en las pantallas de los Estados Unidos, la cinta dirigida por Juan Antonio Bayona se queda a cierta distancia, inclus o dentro de la saga completa, tras el estreno de la primera película en el año 1993.

Es así que se ha podido recaudar poco más de 274 millones de dólares, o sea, ni siquiera la mitad de lo que consiguió la primera película de la saga en su retorno a la pantalla grande. Es más, la nueva cinta dirigida por Bayona está actualmente en el tercer puesto de la saga, por detrás de la original.

El argumento de “Jurassic World 2” trata de una erupción volcánica que amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático «Jurassic World».

Claire Dearing, exgerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a proteger a los dinosaurios. Para ayudar con su causa, Claire recluta a Owen Grady, el exentrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para evitar la extinción de los dinosaurios.

RASCACIELOS

Está llegando a las salas de cine una nueva cinta de acción protagonizada por el exitoso Dwayne Johnson, nos referimos a “El Rascacielos”, que lleva ya largo tiempo en preparación, cuando incluso se hablaba de Paul Walker, allá por el año 2012, para encabezar el reparto.

El argumento de “El Rascacielos” refiere al líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra de EEUU, Will Sawyer (Johnson), quien ahora evalúa la seguridad de los rascacielos. En una misión en Hong Kong, encuentra el edificio más alto y más seguro del mundo de repente en llamas, y ha sido acusado por ello. Por lo que pasa a ser un hombre buscado que huye, entonces Will debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y de alguna manera rescatar a su familia que está atrapada dentro del edificio… por encima de la línea de fuego.

El estreno en cines está previsto para la semana que viene.

SE RUEDA

El rodaje de la película “Top Gun 2” sigue en marcha, contando ahora con el actor Miles Teller d entro de uno de los personajes principales en la esperada secuela, concretamente dando vida al hijo de Goose, el gran amigo de Maverick (Tom Cruise).

Tras muchos años de rumores y comentarios acerca del reparto principal de la película, “Top Gun 2” cobra nueva vida. Tom Cruise ya la situó como una de sus prioridades para la próxima temporada. Después de que Val Kilmer también estuviera en el rodaje, ahora además también se ubica al reputado Miles Teller dentro del elenco principal de la cinta de acción.

Todo dentro de una gran renovación de nombres dentro del elenco de cara a, más que posiblemente, un reemplazo de actores para el futuro de la rentable franquicia. La cual fuera encumbrada de manera incontestable por Tom Cruise, quien también ejerce como productor del filme, siguiendo así muy de cerca el futuro de una película a la que debe gran parte de su salto al estrellato en Hollywood.

El estreno en cines de la película “Top Gun 2” se espera sea el año que viene una de las producciones de mayor impacto de la próxima temporada.

SE RUEDA 2

Otra película que se está rodando es la esperada película de terror “IT Capítulo 2”, contando con dos de sus protagonistas: James McAvoy y Jessica Chastain.

McAvoy brilló recientemente con el último título de terror y suspense de M. Night Shyamalan (“Split”), además de figurar también en la continuación de la misma.

La película de terror “IT” fue todo un éxito en taquilla, además de recibir estupendas críticas. La secuela contará con un presupuesto mucho mayor que en la primera parte.

Como era de esperar el argumento continuará 27 años después del primer enfrentamiento contra el terrible payaso Pennywise, descrito en el filme dirigido por Andy Muschietti.

Tras lustros de tranquilidad y lejanía una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre.

MONSTRUOS MONARCAS

La película “Godzilla Vs Kong” es uno de los proyectos más atractivos dentro del mundo del cine de aventuras y fantasía. Con su estreno en cines marcado para el 22 de mayo de 2020, se suma ahora el nombre de la actriz Francesa McDormand, quien triunfó en la pasada gala de los Oscar de Hollywood con el drama “Tres anuncios en las afueras”, como mejor interpretación femenina.

Mientras tanto se sigue cerrando el reparto principal de cara al comienzo del proceso de filmación. Recordemos que la última vez en la que “Godzilla y King Kong” chocaron en el cine fue en el año 1962.