La historia enseña que en distintas partes del mundo y diferentes épocas, han sido varias las personas que se destacaron tanto en la medicina como en el arte. Cierta sensibilidad especial o el contacto permanente y cercano con temas como la vida y la muerte, podrían ser algunas de las coincidencias entre ambas actividades que hace que, en algunos casos, se unan. Salto no escapa a esa cuestión y existen médicos aquí que también, a menudo silenciosamente, cultivan alguna de las manifestaciones del arte. Días pasados EL PUEBLO dialogó sobre este punto con el doctor Juan Eduardo Lema, médico otorrinolaringólogo, además de especialista en alergias.

De Juan Eduardo Lema es una muy buena escultura en madera que luce en el Colegio Sagrada Familia de nuestra ciudad (y antes estuvo en el Hospital Regional).

Así reflexionaba el médico y artista salteño al respecto: “Escultura en madera fue lo que comencé a hacer desde muy chico, y hoy ha venido un poco la locura de los versos, los cuentos para niños… En realidad los que estamos siempre haciendo alguna escultura u otro tipo de obra ya sabemos quiénes somos, hay pintores, hay escultores, hay ceramistas…en fin.

Entonces surgió un poco la idea que estoy conversando con ellos y con los que he conversado han quedado muy entusiasmados, de hacer una muestra a fin de año sobre el arte en el médico o en la medicina. Hay excelentes pintores, también por ejemplo hay un colega que hace esculturas en hierro. Es una manera también de encontrar un escape. La actividad médica lleva a que uno tenga un desgaste mental que la gente muchas veces no lo ve y no lo conoce si no está al lado del profesional. Si uno tuviera el tiempo para poder explayarse más en el arte sería diferente. Pero de hecho acá en Uruguay tampoco hay un campo para eso, uno cuando tiene que elegir no tiene muchas posibilidades de elegir el arte como camino fuerte”.