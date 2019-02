La isla del conejo que corre con libros en la mano

(EL PAÍS CULTURAL)

Como sus personajes, prefiere situarse en la perplejidad y no en las certezas. El cubano Carlos Manuel Álvarez evita las simplificaciones binarias. Se levanta una de las mangas de la camisa y le muestra a su editora el tatuaje de un conejo que corre con un libro en la mano.

Reproduce la imagen de la portada de La tarde de los sucesos definitivos, el primer libro de Álvarez publicado fuera de Cuba. Hoy es una de las estrellas ascendentes de la nueva narrativa latinoamericana, pero en 2015, cuando la editorial montevideana Criatura lo sumó a su catálogo, era un desconocido. El de 2018 es su primer viaje a Uruguay. De hablar pausado y amabilidad anticuada, parece que tuviera dos largas orejas peinadas hacia atrás, pero es sólo su mirada, expectante. En estos tres años le han pasado muchas cosas y semeja esperar con resignación que a cada momento le suceda algo nuevo. Alerta, pero sereno. Como cronista es una firma habitual en The New York Times y uno de los animadores principales de la web El Estornudo, premiado proyecto de periodismo independiente. Como narrador de ficción fue elegido en 2017 una de las mejores 39 plumas menores de 40 años. Nacido en Cuba el mismo año de la caída del muro de Berlín, vive actualmente en México. Pero no quiere ser encasillado en la lógica binaria de las pasiones políticas que despierta la isla. Tampoco en una tercera posición. Prefiere estar algo descentrado, como esa frase del Quijote que le gusta citar: “libros que propongan algo y que no concluyan nada”. Desde ahí, generar perplejidades. Como el conejo, que muchos piensan roedor y en realidad es un extraño tipo de mamífero.

—¿Soñás con Cuba?

—Tengo sueños que transcurren en Cuba. Son sueños siempre de la despedida de algo, que sospecho que tienen más que ver con la despedida de una edad, que es la edad que yo tuve en Cuba. La despedida de la juventud. Son sueños que corresponden a una edad en la que uno se va dando cuenta que irremediablemente ya va a ser el que es. Que eso es lo que significaría la adultez. Cómo se empiezan a clausurar todas las otras posibilidades que pudieron ser y ya no serán. Esos otros caminos extintos quedaron en Cuba, y eso es lo que sueño. La clausura de un tiempo específico.

—Cuando te preguntan por tu olor preferido mencionás el olor del pelo de tu madre.

—Es una de esa serie de cosas que hace que uno empiece a ser consciente de la finitud de los otros. El olor del pelo de mi madre, dentro de un tiempo, no va a estar más, pero a la vez es algo que ya no está, porque ya no estoy cerca de ella. Tu adultez es el principio de la muerte de tus mayores, ¿no? Aunque para mí es fundamental la amistad más que la familia. Soy genuinamente gregario, necesito grupos, pero al mismo tiempo los requisitos para esos grupos son cada vez más exigentes. Es muy difícil que las cosas vitales, radiantes, que incineran, que alguien tiene a los 18 o 20 años, sobrevivan luego en las personas que vas a encontrar a los 30, o que sobrevivan en ti. Es algo que uno puede asociar con la nostalgia pero es un sentimiento que me interesa complejizar. Decir nostalgia es reducirlo. Siento que el lenguaje no está llenando ahí todo aquello a lo que yo me estoy refiriendo. Hay un componente, claro, de pérdida y de luto íntimo, pero que no se puede reducir solo a nostalgia. Creo que de esos sitios y de esa edad también hay que escapar.

—Como la chilena de uno de tus cuentos.

—Exactamente. Como ella y como varios personajes de mis crónicas. Esos momentos de fuga a mí me interesan. Intentar perpetuar momentos y edades, vivir a destiempo, intentar salvar algo que no puede salvarse por sí mismo, me parece más reaccionario que huir de esos sitios, que es algo que me parece que hice porque un poco ya no te queda más remedio. Las situaciones más edificantes y más provechosas en las que he estado son aquellas en las que soy un sujeto activo pero a la vez siento que me estoy dejando ir. Que el contexto es independiente de mí, donde yo no tendría que hacer esfuerzos para alcanzar determinada armonía, determinado calor, determinada belleza. Pero se acaba. Se acaba en Cuba y se acaba en cualquier parte. Lo que pasa con el tema cubano, cuando yo me enfrento a tener que explicarlo, es que la pérdida se suele ubicar siempre en términos geográficos o políticos, y a mí me interesa más la pérdida del tiempo vital de una persona, la del paso que va de la primera juventud a la adultez. Es una pérdida que sospecho que me hubiera pasado en Cuba, en Uruguay, en Europa o en cualquier lugar.

—En una crónica-editorial del sitio web que co fundaste, El Estornudo, escribiste: “muchas veces no nos han entendido porque nos han querido encasillar en esa lógica binaria de a favor, en contra o tercera posición”.

—Es que para no reconocerte en una estructura no tendrías que combatirla, tendrías que negarla. Si tú crees que una estructura propone una idea de la realidad que es completamente errada, reducida y simplista, pero tú luego te posicionas en función de esa estructura, la sigues legitimando. Lo que nos interesa a nosotros es apelar a conflictos y motivaciones que escapen, que sean mucho más escurridizos para el marco siempre cerrado de esta explicación estrictamente política de las cosas.

—Aunque las etiquetas sean siempre una limitante, ¿la crónica, el periodismo narrativo, es el tono que te permite hacer ese abordaje?

—La crónica como género y como forma te va a exigir una determinada cantidad de requisitos y una complejidad en la narración que si los cumples te va a evitar, per se, cualquier tipo de reducción. La forma de la crónica exige discursos que van a ser necesariamente más complejos que los que te va a exigir el espacio público cubano.

—Vos escribiste que cuando murió Fidel Castro la gente en Cuba también se estaba enterrando un poco a sí misma, “despidiendo esa parte llamada Fidel Castro que eran ellos, asistiendo a su propio velorio”.

—Una parte de nosotros, inevitablemente, se define y se expresa a través de esa figura. No es sólo la relación que tengamos con él, lo que sea que nos esté inspirando, sea amor, sea rencor, sea odio, todos esos matices los hubo en la sociedad cubana, tanto dentro como fuera, cuando murió Fidel Castro. Sino que es alguien que uno siente que era el punto de mediación hacia otros conceptos y otras formas, con los amigos, con tu país, con la historia. Los conflictos mayores que yo he podido tener en algún momento con mi familia o amigos cercanos, no son ni siquiera con la idea propia de revolución, o con la idea de Cuba, sino que son parte de un todo, que es mayor, y que es Fidel Castro. Cuando yo te digo qué es la revolución, o qué es la Cuba contemporánea, el que llena esos símbolos más completamente, es Fidel Castro. Cuando tienes que tomar esas abstracciones y volverlas conceptos figurativos, volverlas imagen, es a él a quien te estás refiriendo. Es entonces una figura que está en disputa, y eso es lo que lo vuelve particularmente intenso, polarizante.