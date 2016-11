Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- El escritor chileno y Premio Cervantes 1999 Jorge Edwards, afirmó hoy que ahora que Fidel Castro no está, Cuba seguirá un camino al capitalismo.

“Todas las medidas que ha tomado Raúl (Castro) son de apertura económica”, recuerda Edwards y añade que “después de la muerte de Fidel, (Cuba) va al capitalismo”, añadió el autor del libro “Persona Non Grata”.

“Van a llegar a una conclusión bien triste: que durante cincuenta años han frenado el proceso y después de cincuenta años vuelven a lo mismo”, aseguró el escritor en entrevista con el diario El Mercurio.

Edwards sólo alcanzó a estar tres meses como encargado de negocios en 1971 en la embajada de Chile en Cuba antes de que Castro lo declara persona non grata para el nuevo orden en la Isla. Sin embargo, explica que sólo necesitó tres días para entender lo que iba a suceder bajo el poder de los líderes de la Revolución cubana.

“Ahora se va a llegar a la conclusión de que después de un paréntesis de cincuenta años, (los cubanos) van a volver a una economía capitalista”, asegura. “Lo que hay que esperar es que sea un capitalismo sin salvajismo”, asevera el Premio Nacional de Literatura 1994.

“Hay muchos vetos y censuras que sin Fidel disminuyen, aumenta la posibilidad de libertad “, señaló Edwards quien agregó que “el mercado controlado ha producido en Cuba una situación de semimiseria”.

Como ejemplo, Edwards destaca que durante el régimen controlado por Fidel Castro, los restaurantes sólo tenían permitido una cuota de quince asientos. Situación que ha cambiado desde que Raúl Castro llegó al poder en la Isla en 2008, ya que ahora “pueden tener cien asientos”.

Esto, para el autor de “Persona Non Grata”, “El peso de la noche” y “Los convidados de piedra”, entre muchos otros, y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, es una de las señales que ha comenzado a dar la Isla hacia una apertura de mercado que se marcará más ahora.

“Conozco a los dos personajes, conozco bastante a Raúl, y estaba Fidel de atrás frenando”, puntualiza Edwards ante el fallecimiento del líder de la Revolución, la noche del viernes, cuyas cenizas del expresidente del país antillano serán inhumadas el próximo 4 de diciembre, tras un duelo oficial de nueve días.

Ante el fallecimiento de Fidel Castro, Edwards explica que el exmandatario cubano “logró una cosa en su vida: logró durar, porque en la economía cubana dejó la crema (desastre). Esa economía no era tan mala, ese es un mito. Cuba tenía el tercer ingreso per cápita de América Latina antes de la Revolución: ahora, la gente gana veinte dólares mensuales promedio”, añadió.

Además, comenta que “desde el punto de vista económico, (la revolución), no resultó; desde el punto de vista cultural, para qué decir. Cómo se puede decir que ha resultado una revolución que lo primero que hace es censurarlo todo. Lo que creó el castrismo en Cuba es miedo”, aseguró el también embajador ante la Unesco entre 1994 y 1996.

En 1971 el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), lo nombró encargado de negocios en la embajada chilena en la Cuba de Fidel Castro. Permaneció en este puesto apenas tres meses y debido a sus discrepancias con el gobierno revolucionario y sus críticas a las facetas totalitarias del régimen fue declarado persona non grata. Fruto de esas experiencias sería su obra Persona non grata (1973), que fue prohibido en esos años tanto en Cuba como en Chile.