“El campeón del mundo” se presenta este fin de semana en Salto este sábado 9 y el domingo 10 de noviembre se presenta en el Cine 4Daymán de Salto “El campeón del mundo”, largometraje de Federico Borgia y Guillermo Madeiro, directores de la reconocida comedia “Clever”. Protagonizado por Antonio Osta, excampeón de fisicoculturismo, la película ahonda en las cicatrices del éxito y las nuevas masculinidades a través de un retrato humano que acerca el vínculo entre Antonio y Juanjo, su hijo adolescente. Se trata de un filme que ha recibido muy buena respuesta de parte de la crítica y el público en Montevideo, donde se estrenó el pasado 17 de octubre. Federico Borgia y Guillermo Madeiro conocieron a Antonio en 2013, mientras buscaban un actor con sus características físicas para “Clever”. “Debía ser un forzudo enorme y, al mismo tiempo, un alma sensible y frágil. En él encontramos al actor ideal para ese personaje tan particular, que si bien era posiblemente lo mejor de aquella película, en el rodaje nos invadía la sensación de que el personaje real detrás de Antonio Osta era más interesante que el que habíamos imaginado.

Nos enfrentábamos al cliché de la realidad supera a la ficción. Entonces este documental se impuso, aunque en ese momento no lo sabíamos”, cuentan los directores. Nacido en Cardona, Antonio falleció a los 43 años por una insuficiencia renal mientras participaba de un seminario sobre salud deportiva en México, en agosto de 2017.

Producida por Montelona Cine, la película generó comentarios como los siguientes:“En la cinematografía uruguaya ha habido pocos films que hablen de tantas cosas y tan bien” Agustín Acevedo Kanopa“ Con un acceso privilegiado por estar entre varones, los directores se sumergen en el vínculo padre-hijo y, desde un registro cercano e intimista, ponen al descubierto la masculinidad en debate.

Un padre víctima de su cuerpo y de los mandatos del ser hombre, y un hijo que con ternura infinita nos abre otros universos posibles. Una película profundamente honesta y conmovedora”, Alicia Cano – «Adioses aparte, hay ternura, humor y autenticidad en cada escena. Uno de los grandes documentales del año» Christian Font – «Posiblemente uno de los mejores documentales uruguayos de todos los tiempos»

Diego Zas »Una película inesperada que pone en el centro una mirada de género.

Propone sin hacer grandes declaraciones un relato sobre las nuevas masculinidades, sobre los vínculos afectivos, sobre lo doméstico y las políticas de cuerpos cosificados.

Difícil verla y no conmoverse y repensarse».