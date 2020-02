Ambos son salteños, contemporáneos y no residen en Salto desde hace muchos años.

Fabio Guerra está radicado en Montevideo y Jorge Menoni más lejos, en Ámsterdam, Holanda. Jorge tiene 68 años y Fabio cumplirá 57 el próximo miércoles 12.

Los dos han publicado varios libros y ambos, además de la actividad creativa, realizan una importante tarea de difusión cultural a través de distintos medios de comunicación.

Esta página de lunes que todas las semanas EL PUEBLO dedica a textos de autores de Salto, contemporáneos, recoge hoy dos poemas de Fabio Guerra y un conjunto de microcuentos de Jorge Menoni.

1-

Arden los ojos,

duele más la rodilla lastimada

y si uno resbala

se revienta la cabeza

lo único bueno de bañarse

es ahorcar a la esponja

que siempre revive.

2- EL ESPEJO

El Espejo me mira

y yo lo miro

es igual a mi

pero más transparente

por eso sabe si estoy contento

o aburrido

por eso

cuando ando con ganas de descubrirme

le pregunto

y él siempre me responde

y así vamos creciendo juntos

yo, hacia arriba,

él, hacia adentro.

Fabio Guerra

Microcuentos

EL SILENCIO

Fue tan grande el silencio de la casa paterna que sólo fue roto, cuando la abuela a los noventa años, dejó caer definitivamente la madeja de lana de su falda.

LA GOTA

La gota rozó el filo del vaso y cayó afuera. El mar no se desbordó.

INUNDACIÓN

A las seis de la madrugada la estrepitosa lluvia tumbó el pájaro de su árbol. A las once de la noche ya no encontró donde posarse.

EL TRADUCTOR

Había terminado la Eneida, la Odisea, y el Quijote. Últimamente El Aleph y Cien años de soledad. Le preguntaron cuál era el secreto de sus prolíferas y excelentes traducciones. La eternidad, respondió, no los traduzco, los escribo.

LA OSCURIDAD

La luna se ocultó detrás de la casa más alta del pueblo. Los paseantes comenzaron a chocarse entre sí.

EL CAMINANTE

El caminante extenuado y anhelando llegar se detuvo bruscamente. El camino se dividía en cuatro sendas.

RELATIVIDAD

Momentáneamente la tierra salió de su órbita. En los diarios de todo el mundo apareció la noticia: Descarriló un vagón del universo.

PROGRESO

Cuando llegó el “progreso” a Isla Esperanza, los isleños quedaron maravillados. Cuando se acabó la batería del único ordenador llevado, los isleños volvieron felizmente a leer con las luces de las luciérnagas que cada noche encerraban en un frasco de vidrio.

Jorge Menoni