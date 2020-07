Actor, director teatral, dramaturgo, performer y docente de amplia y fecunda trayectoria, Alberto Restuccia falleció este domingo 28 a los 78 años de edad.

Había nacido en Montevideo el 8 de febrero de 1942. El mismo domingo la Sociedad Uruguaya de Actores expresaba mediante redes sociales: «comunicamos con profundo dolor el fallecimiento de Alberto Restuccia y saludamos a sus familiares y amigos más cercanos. Fundador de Teatro UNO en 1961 junto a Graciela Figueroa, Luis Cerminara y Jorge Freccero, maestro de generaciones de artistas, actor, director, dramaturgo, expresó teatro por todas sus fibras y todos sus poros durante una vida entera entregada al arte. Un referente y parte de la historia de las artes de nuestro país. Lo despedimos con un aplauso de pie». Todos quienes pudieron conocerlo coinciden en el espíritu transgresor, tanto en sus obras como en su vida misma, como una de sus más destacadas características.

Es de recordar que hace unos tres años atrás, Restuccia hacía un llamado a la solidaridad, dando cuenta que se encontraba en una situación económica muy compleja.

Pero el año pasado despertó la alegría de cientos de seguidores cuando retornó a las tablas para dirigir la obra «Asesinato de un presidente uruguayo».

Estas son algunas de sus obras que quedan en el recuerdo: «Salsipuedes» (1985 y con reposición en 2015), «Haciendo capote» (con Luis Cerminara), «Esto es cultura, animal» (estrenada en 1979 y con varias reposiciones) y «Esto es locura, anormal» (1987).

Muchas veces utilizó seudónimos, como Julio Farías (su segundo nombre y segundo apellido) y Beti Faría.

En un pasaje de una extensa entrevista realizada hace algún tiempo por Plataforma Cultural Granizo, Restuccia hablaba en estos términos de los orígenes de Teatro UNO y de la innovación que había significado en aquellos años el teatro callejero:

«La crítica, por ejemplo, no se ponía de acuerdo y no sabía cómo encasillar y etiquetar al Teatro UNO, porque se salía de los moldes. Después empezó Gerardo Fernández en el semanario Marcha, y yo hice una puesta de En familia, de Florencio Sánchez, (en 1971), completamente renovadora pero sin tocarle una coma al texto de Florencio, y ahí empezó el propio semanario Marcha a reconocer que teníamos una base, que no estábamos payando. Ubú Rey, de Alfred Jarry, (en 1972) fue el reconocimiento y la aceptación de Teatro Uno, que antes era una especie de marginado.

Gané el Florencio a mejor director, Osvaldo Reyno lo ganó por mejor escenografía, el Nino (Juan Manuel) Tenuta, que hacía de Ubú, lo ganó por mejor actor, Bebe Cerminara por mejor actor de reparto, y todo el elenco, Ernesto Clavijo y casi todos. Muchos de ellos están muertos, como muchos de un espectáculo sobre Artaud, que en El teatro y su doble tiene un capítulo que se llama «El teatro y la peste» y basado en eso hice un espectáculo que se llamó La rabia entra en la ciudad, que era en el viejo Club de Teatro.

Estaban todos: Roberto Fontana, el Flaco Denevi, Nelly Goitiño, Sergio Introini, todos estaban ahí. Casi toda la gente que trabajó con Teatro Uno terminó muerta en las calles o presa. Fuimos los primeros que hicimos teatro callejero. Algunos espectáculos terminaban disueltos por la Policía. Una cosa increíble».