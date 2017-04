El gris de la tarde de domingo se volvió de pronto oscuridad profunda cuando se mezcló con la noticia de su muerte. Es que ayer falleció Alberto Prósper, a los 36 años. Escribía poemas y cuentos y tenía encaminada una novela. Literatura, fotografía, música, son algunas de las cosas que estudió, en Salto y en Montevideo. Fue el suyo un espíritu de tan grande sensibilidad para el arte como seguramente habrá muy pocos. Alberto podía quejarse de un precio elevado cualquiera (y entonces rezongaba, maldecía, como por tantas y tantas cosas que lo enojaban y le provocaban una rabia que no sabía ocultar), pero jamás protestaba por el precio de un libro, un disco, un cuadro, una entrada para un concierto o un espectáculo teatral. En todo eso invertía dinero con enorme satisfacción. También, hace tres o cuatro años, invirtió en la compra de un bajo, instrumento con el que algún tiempo caminó al hombro, pese a las dificultades que tenía para cualquier movimiento (dificultades que iban en aumento por una cruel enfermedad con la que luchaba a capa y espada desde hacía mucho tiempo). Caía frecuentemente en terribles pozos anímicos, pero se levantaba y seguía. Nos conocimos en el Taller Literario “Horacio Quiroga” (nombre propuesto por Alberto), que orientaba Leonardo Garet. Eso fue a comienzos de 2001. Tres años después, compartimos la tarea de preparar un libro colectivo junto a varios salteños más, “Los nombres del cuento”, en el que Alberto publicó un cuento titulado “Lorena”. Años después, compartimos innumerables experiencias durante los meses en que trabajamos juntos en el Departamento de Cultura de la Intendencia. Alberto abandonó ese cargo como funcionario municipal porque si algo lo definía, era el afán de encontrar siempre horizontes nuevos. Su sólida formación queda demostrada en un puñado de muy buenos artículos que publicó en un blog que desde Montevideo llevó adelante durante algún tiempo. Ese blog, con notas muy críticas, de gran valentía, llevaba por nombre “Salto y Yo”, claro reflejo de aquel que aunque lejos de Salto se sentía siempre apegado a esta tierra. Pero además, su fina cultura se manifestó, por ejemplo, en la excelente traducción al español que realizó de “El viejo y el mar”, de Ernest Hemingway, y que fuera publicada por Ediciones Cruz del Sur en el año 2012.

Cuando alguien se va, hay mucho que se queda. De Alberto Prósper nos queda el recuerdo del joven bohemio, soñador, solitario y solidario que luchó contra las mayores adversidades que alguien puede luchar en una vida tan breve. En lo personal, me quedan también algunos obsequios suyos: los libros “Oficio de lector”, de Santiago Sylvester, “Oficio de periodista”, de César di Candia y un Quijote en una magnífica edición de casi 1300 páginas, publicada en 2005 como homenaje en los 400 años. Me queda también la imagen de horas extensas de charla interminable, en mi casa, en algún boliche, en el living de Leonardo o la terraza de Estela… Pero lo más importante, es que me queda viva la amistad que tuvimos, como el más valioso regalo. Hasta siempre, Alberto.

LIBRETA DE APUNTES (Poemas de Alberto Prósper) I

En este patio las sombras me recuerdan

unas plantas por aquí y a otras en un cantero de césped inglés

las reconozco por las masetas.

Las piedras ya no están pero las imagino bajo los pies

de un niño jugando a la pelota

II

Ya no reconozco ni a mis compañeras de escuela

a los colores no los encuentro

y no me animo a invitarlas a salir con este cuerpo

que no sabe bailar ni engendró hijos

y ellas siguen allí con sus uñas pintadas de rojo

III

Mis libros no están aquí

y mi memoria los desdibuja.

Podría ir hasta ellos pero el depósito

ahora es un taller y las manos que trabajan en un invento

no me pertenecen

Sigo comprando libros, a algunos los leo como a los horóscopos

hechos por un conocedor de los diarios que los va cambiando

con las estaciones, los meses y los años

día a día

diciendo lo mismo

IV

Yirica ¿dónde andas?

Cuando intento cantar ya no escucho tu maullido

y me acerco a la columna que sostiene el techo

y miro hacia donde me saludabas y no hay agua

que llueva

V

Por las noches me voy a la jaula

si puedo miro la luna y las estrellas

aspiro y exhalo humo miro las paredes la canilla y el suelo

veo un minerito que cruza como un rayo quien sabe si escarba o se esconde

apago el cigarrillo con agua y cierro la puerta para volver más tarde

VI

Las calles me resultan familiares

Las esquinas todavía existen pero con distintas marcas

a veces me confundo con las direcciones de las avenidas

y camino para encontrarme con aquella otra ciudad

de la que fui extraído por la piedad de los vientos

VII

Madrid y Montevideo me suenan en estas articulaciones

y cuando veo a esos perros callejeros echados a la sombra

doy una vuelta para no pisar la morada de los destierros

VIII

Los saludos son extraños

solo los que se conocen los pescan

pero en las calles siempre hay remolinos y los ojos

se confunden y las manos quedan libres

IX

Jugando a los indios

el abuelo nos dejaba

y perdíamos los jergones

para volver a ensillar

X

Y se ha ido

y se ha ido

todos de festejo

al fin se ha ido

la luna de los despojos

la reina de los entierros

y bailan todos

porque nació un varón

y llegó la noche

y no hubo luna

y los ángeles se perdieron

y el varón

no sabía hablar

XI

Solo con los ojos cerrados puedo escuchar

la violeta voz de la abuela

el olvido de mi padre

la roja mirada del abuelo

el luto de mi madre

y todo tiene un ritmo

de fuegos artificiales

en esta caja de palabras

que pregunta en las esquinas

si alguien vio a Dios.