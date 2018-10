Fue realmente un gran artista, talentoso al máximo, que si bien trascendió especialmente com o dibujante caricaturista, incursionó también en otras varias ramas del arte, así como en el periodismo. Había nacido en Montevideo en 1933 y desde 1966 estaba radicado en Argentina, país del que se había hecho ciudadano. Hermenegildo Sábat falleció este martes 2, a los 85 años. En nuestro país llegó a ser secretario de redacción de diario “El País” y en Argentina se destacó sobre todo por sus publicaciones en “Clarín”, aunque participó además en medios de enorme prestigio de otros países, americanos y europeos (“The New York Times”, “LExpress”, “Liberation”, entre otros). Asimismo, publicó varios libros, por ejemplo “Una satisfacción tras otra”, recopilación de sus dibujos políticos de 1983 a 1990. A continuación compartimos palabras expresadas en las últimas horas por algunos medios capitalinos, así como imágenes suyas, que es, en definitiva, la mejor forma de recordarlo y homenajearlo.

De Subrayado.com.uy: “Fue extraordinario su aporte durante la dictadura militar argentina. Sus caricaturas eran un momento de libertad entre tanta opresión y censura. Sus dibujos recorren los últimos 50 años de historia argentina, desde Onganía hasta Macri, pasando por Campora, Frondizi, Amalita Fortabat, Balbín, López Rega, Isabelita, Perón, Videla, Galtieri, Maradona, Alfonsín, Alsogaray, los carapintadas, Menem y el matrimonio Kirchner, por solo mencionar algunos de un largo rosario de personajes que impactaron en la Argentina. En los últimos Cristina Kirchner lo llamó «cuasi mafioso», algo que para Sábat no fue sino un premio a su indeclinable v oluntad de retratar al poder de manera despiadada. Los hechos terminaron por darle a razón. Sábat respondió únicamente con sus dibujos. Para los hombres públicos, que el ojo de Sábat se posara sobre ellos, era la consagración definitiva, aunque el resultado fuera cruel”.

De El País: “Durante décadas el dibujante puso color a la actualidad argentina a través de sus obras, una actividad que compaginó con otros campos del dibujo y el periodismo. En 2011, Sábat fue reconocido con el premio Homenaje de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. «Sábat recorrió en su natal Montevideo los más variados oficios periodísticos, para luego consagrarse en Buenos Aires al ejercicio del periodismo de opinión, a través de la caricatura política», señal ó en ese entonces la fundación presidida por el escritor Gabriel García Márquez. Su tarea crítica también generó polémica. En sus últimos años Sábat protagonizó fuertes polémicas con el poder kirchnerista (2003-2015) a costa de sus incendiarios dibujos de contenido político. No obstante, fueron más los halagos que reunió a lo largo de su carrera. En septiembre de 2017, el Museo del Humor de Buenos Aires le homenajeó con una exposición de sus obras más destacadas, realizadas en el medio siglo que el autor llevaba viviendo en la capital argentina”.