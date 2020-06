Galardonada en el «Premio Marosa di Giorgio», estuvo en Salto en 2017

Llegó a Salto el 1º de setiembre de 2017. Llegó con su libro «Un bosque por dentro», que presentó esa noche en Casa Quiroga. Llegó con su larga cabellera rojiza que le daba un acentuado parecido físico con Marosa di Giorgio, parecido que la hacía sentir contenta cuando alguien se lo señalaba. Parecidas fueron también sus almas: llenas de poesía y de misterio.

Hablamos de la poeta Laura Inés Martínez Coronel, que falleció este jueves, a los 55 años y dejó más de diez libros. Era nacida en Melo, en 1965. «Un bosque por dentro», aún inédito, había sido premiado en la edición del año 2015 en el concurso internacional «Premio Marosa di Giorgio», lo que impulsó a su autora a presentarlo, una vez publicado, dos años más tarde, en nuestra ciudad.

LAURA Y EL BOSQUE QUE LA HABITABA

Tuve el honor de integrar el Jurado de aquel concurso, junto a Washington Benavides y Wilfredo Penco, algo que Laura quiso que quedara registrado en la contratapa de su libro y que agradeceré siempre. Agradeceré siempre, también, la posibilidad de haber sido el presentador de su libro en Salto. En aquella ocasión, dije en un pasaje: «Laura nos invita a salir de este mundo y nos ofrece otro, construido por ella, con sus palabras. Es un mundo paralelo a este en el que andamos cada vez más automatizados, es un mundo con sus propios seres, sus cosas, sus leyes… todos elementos que conforman algo así como un magnífico entrevero, una maraña, un entretejido de ideas y palabras, de sonidos y significados. Un entrevero, maraña o entretejido que se parece a un «Bosque».

¿Y dónde está ese mundo paralelo? Pues vive en el interior de la poeta, por eso el sentir «un bosque por dentro». Entonces, ese sitio que se intuye que existe es el interior, un mundo interior, es el bosque con el que hay que llenar un vacío, un vacío que se halla en este mundo en el que estamos. Pero… ¿dónde habita la poeta? Habita en la soledad de su interior: «Paso la vida en la soledad del bosque/ todo vacío aún antes de las palabras», dice el poema titulado «En la soledad del bosque».

La poeta siente la responsabilidad de sacar a luz ese «bosque», un bosque que viene con todos sus elementos, insistimos, a llenar un vacío. Este libro puede parecer en una primera lectura algo oscuro o hermético. Pero es muy difuso determinar qué es lo oscuro o hermético en poesía. Y además, qué bueno resulta que una poesía requiera de más de una lectura.

Eso habla de una poesía que busca intimidad, busca una lectura y otra sobre otra, para poder ir entrando en ese «bosque» al que nunca se entra fácilmente, que nunca se comprende fácilmente. Y si hay algo que esta autora tiene felizmente claro, es que la poesía es lo opuesto a los facilismos. Además, es lo opuesto a los facilismos porque como toda buena poesía, está también cargada de símbolos».

«EL ARTE ES UNA COSA SERIA»

Vivió en una constante preocupación por la creciente falta de interés que notaba de la gente hacia los asuntos culturales, lo que se refleja, decía, en el número cada vez más escaso de personas que asiste a presentaciones de libros, conferencias, espectáculos artísticos en general. Su llegada a Salto hace casi tres años, fue propicia también para un diálogo con EL PUEBLO, en el que decía: «Me preocupa porque es algo que lo veo desde hace tiempo y en todo el Uruguay. A veces voy a Argentina, a Ecuador, a México… y si bien en todos lados hay problemas, yo noto acá una escasez tremenda en las convocatorias culturales. No es como a veces hay gente que dice: ‘tal vez no venga nadie’, no, ¡es que no va a venir nadie! Está viniendo cada vez menos gente y eso me preocupa enormemente, porque nivelar hacia abajo, el vaciamiento de cerebros, la apología de la mediocridad, son todas cosas que condicionan la libertad de los pueblos, porque vos no podés elegir si no sabés. Y yo creo que es incluso hasta un trabajo genocida te diría, donde poetas escriben para poetas, las famosas lecturas donde van a escucharse a sí mismos y después a tomar una cerveza. Y no puede ser así. Esto es una cosa seria, el arte es una cosa seria…Si yo no escribiera estaría loca, la poesía es para mí una forma de salvación, yo escribo cuando tengo que escribir, aunque también creo en el oficio de escritor».

Jorge Pignataro