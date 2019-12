Diciembre se inicia con fechas que celebran a quienes desempeñan distintas profesiones: escribanos (el 1º), médicos (el 3), abogados (el 4), psicólogos (el 6). Pero varias fechas más, de trascendencia para la cultura tanto nacional como de la región y el mundo, son las que deja bien grabadas este último mes del año. Veamos algunas de ellas:

CANDOMBE, CULTURA AFROURUGUAYA Y EQUIDAD RACIAL

Cada 3 de diciembre, desde el año 2006, el Uruguay celebra el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. La fecha recuerda el 3 de diciembre de 1978 cuando espontáneamente, los tambores de candombe en «llamada» sonaron por última vez en el Conventillo Mediomundo, de Montevideo, luego condenado a la demolición por la dictadura cívico-militar que gobernaba el país.

LAS TRAGEDIAS DE FAUSTO Y VÍCTOR

Bohemio periodista de EL PUEBLO y escritor, Fausto Agustín Carcabelos Alves da Silva falleció el 3 de diciembre de 1969, es decir hace medio siglo. No alcanzaba siquiera los 30 años de edad, pues había nacido en 1940. «Fausto pereció ahogado en el Río Uruguay, playa del Club Remeros. Mientras se bañaba el anzuelo de un aparejo se le clavó en el talón y se supone que el instinto ante el pinchazo le hizo querer levantar la pierna; como el aparejo estaba amarrado a una estructura tipo pasarela que utilizaban pescadores y bañistas, teniendo en cuenta que en ese lugar la costa tiene pronunciado declive, el precario nadador no supo desengancharse. Luego de buscar el cuerpo de Fausto dos días en el río, lo ubicaron debajo de la planchada con el hilo del aparejo enredado en su pierna y el anzuelo hincado en su talón», cuenta su amigo Carlos Ardaix en crónica publicada en el Tomo Nº 18 de la Colección Escritores Salteños. Tres días después, se suicidaba arrojándose a las aguas del Río Uruguay, en zona de la Piedra Alta, el gran poeta Víctor Lima. «Si Fausto se animó, cómo no me voy a animar yo» – le dijo Víctor a Germán Cincunegui, otro amigo común, en frente a su casa de calle Brasil al 700, la mañana que resolvió poner fin a su vida. Es indudable que pensó que Fausto se había quitado la vida (…) Aquel diciembre dolió mucho en el pecho de quienes tuvimos la fortuna de conocer a Fausto y a Víctor…», prosigue Ardaix en la crónica anteriormente citada.

DÍA DE LA VIRGEN / DÍA DE LAS PLAYAS

El 8 de diciembre es el «Día de la Virgen María», festividad «de la Inmaculada Concepción» que se celebra cada año no solamente en Uruguay sino también en otros países como Argentina, España, Nicaragua, Perú… Bien puede considerarse como la fiesta mariana más conocida y venerada de la cristiandad, especialmente en los países hispánicos. La declaración de la Inmaculada Concepción de María fue proclamada por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, cuando dijo que: «María, por un privilegio único, fue preservada de la mancha original desde el primer instante de su concepción». En Uruguay, sin embargo, el proceso de laicización del Estado, que tuvo un fuerte impulso en los gobiernos de José Batlle y Ordóñez, ha cambiado el nombre de la celebración, pasando a llamarse «Días de las Playas».



EL SABALERO

De los más populares artistas que dio nuestro país, su nombre fue José María Carbajal Pruzzo, conocido como «El Sabalero». Nació en Puerto Sauce (Colonia) el 8 de diciembre de 1943 y falleció, tras varios años en el extranjero, en Villa Argentina (Canelones) el 21 de octubre de 2010. Cultivó el canto popular, fue compositor y guitarrista, autor e intérprete de varias canciones exitosas e inolvidables como Chiquillada, A mi gente y La Sencillita, por nombrar solamente algunas.

EL TANGO Y GARDEL

El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre de cada año tanto en Argentina como en Uruguay. Se instituyó tal celebración con el fin primordial de destacar la importancia del tango en nuestra cultura y en homenaje a la fecha de nacimiento de Carlos Gardel (1890 o 1887) y del director de orquesta Julio de Caro (1899). Surgió por iniciativa de Ben Molar, quien con el apoyo de varias entidades -la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Casa del Teatro, entre otras- planteó la solicitud ante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 1965.; se logró la aprobación el 29 de noviembre de 1977, y el 19 de diciembre de ese año se convirtió en Día Nacional.