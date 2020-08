«Ecce Homo», en el Subte de Montevideo

Para el salteño Federico Arnaud Armstrong, su muestra titulada «Ecce Homo» es nada menos que «la exposición más importante en lo que llevo de vida». Es una antología que reúne trabajos de sus últimas dos décadas de creación artística. Fue inaugurada este martes 4 de agosto en Montevideo, concretamente en el Centro de Exposiciones Subte. Pero no fue sencillo llegar a esta concreción: la pandemia había postergado su apertura al menos en dos oportunidades anteriores este año. Por eso es bueno repasar este fragmento de una nota que publicaba EL PUEBLO en su edición del domingo 22 de marzo:

SE VENÍA SUSPENDIENDO

«Radicado desde hace muchos años en Montevideo, el artista plástico salteño Federico Arnaud Armstrong, destacado escultor y docente orientador en los principales talleres de esta especialidad que se han brindado en Salto en los últimos años (tanto en los dependientes de APLAS como en los de la Intendencia), prepara una muestra sumamente importante. Con el nombre «Ecce Homo», es una muestra con carácter de antología y estaba previsto que fuera inaugurada el pasado viernes 20 en el Centro de Exposiciones Subte de la capital del país.

Luego, vino la suspensión de toda actividad de este tipo y cuando aún no se sabía por cuánto tiempo sería, se manejó como fecha probable de inauguración el martes 24, es decir dentro de dos días, pero finalmente, por la continuación de este paréntesis sin actividades, es que no se puede manejar una fecha concreta. Con gran entusiasmo, Federico había escrito unos días antes de la triste noticia de aparición del Coronavirus en nuestro país: «QUERID@S AMIG@s LLEGÓ EL GRAN DÍA!!! La exposición más importante en lo que llevo de vida se inaugura el próximo viernes 20 de marzo a las 19:00 horas. En esta instancia se podrá recorrer en el espacio más de veinte años de trabajos realizados». Vale agregar que son Curadores de esta muestra Gustavo Tabares y Rulfo Alvarez; montaje: Nicolás Infanzon; producción y gestión: Gabriela Rosselló Caics».

AHORA SÍ

Ahora sí la muestra ha sido inaugurada y desde el propio Centro de Exposiciones Subte, a comienzos de esta semana se difundía este comunicado (en el que resulta interesante además, observar las medidas de prevención ante el Covd-19 que se toman en instancias como una muestra artística de este tipo):

«Con gran alegría les anunciamos que reabrimos al público el Centro de Exposiciones Subte!

Este martes 4 de agosto a las 12 horas, el Subte vuelve abrir sus puertas al público, les esperamos con nueva muestra «Ecce Homo» del artista Federico Arnaud.

La sala se podrá visitar de martes a domingo de 12 a 19 horas.

Los funcionarios controlarán la cantidad de visitantes que ingresen a la sala.

Contamos con alfombras sanitarias en las puertas de ingreso.

Para ingresar y recorrer la sala es obligatorio el uso de tapabocas.

Se tomará la temperatura con termómetro infrarrojo, podrán ingresar quienes no tengan una temperatura mayor a 37º.

Los visitantes en la sala deberán guardar una distancia segura de dos metros entre sí.

No estarán habilitados los lockers, ni se entregará material de folletería.

La entrada como siempre es gratuita, les esperamos!»