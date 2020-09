Con el recuerdo de Etelvina, Rosa y Graciela

Hoy, 22 de setiembre, los uruguayos celebramos el Día del Maestro. Es una celebración que tiene diferentes fechas en los distintos países del mundo (incluso la UNESCO sugiere la fecha 5 de octubre), pero que en Uruguay es una tradición fuertemente arraigada celebrarlo el 22 de setiembre, a pocas horas de haber comenzado la primavera. Por aquello de «lo bueno y lo bello» que representan las flores, es casi una inevitable correspondencia que se traza entre ellas y el oficio de enseñar a los más pequeños.

Hoy elegimos tres maestras que más que eso, son auténticos símbolos del magisterio en Salto: Etelvina Migliaro, Rosa Silvestri y Graciela Castellini de Ferrere. En nombre de ellas, saludamos a todos quienes ejercieron, ejercen y ejercerán esta noble profesión.

ETELVINA MIGLIARO: Nacida en 1867, recibió el título de Maestra de Primer Grado en 1884 y ejerció por primera vez en la escuela ubicada en Plaza de los Treinta y Tres (donde hoy se sitúa la Intendencia), dirigida por la Sra. María Pan. En 1886 desempeñó una ayudantía en la Escuela N°2 (Grado 3), ubicada en calle Uruguay frente a la actual Plaza Artigas, y posteriormente trabajó en el Colegio Francés de la Sra. Catalina Caxes. En 1888 obtuvo el título de Maestra de Segundo Grado y en 1892 ganó por concurso la dirección de la Escuela N°2 para Varones, en la que actuó 25 años de forma ininterrumpida. Se jubiló en 1917. Esta escuela lleva su nombre oficialmente desde un acto celebrado en su homenaje el 27 de setiembre de 1958. En el frente de la institución se halla una placa que expresa: «ESCUELA ETELVINA MIGLIARO/ VIVIÓ PARA EL NIÑO/VIVIÓ PARA LA PATRIA/ LA GRATITUD DE SU PUEBLO CANTA UN HIMNO DE AMOR A SUS VIRTUDES. SALTO, SETIEMBRE 27 DE 1958».

ROSA SILVESTRI: Nacida en 1905. Estudió en el Liceo Franco-Uruguayo mediante sistema de internado. Rindió exámenes en el Instituto Normal de Montevideo y se recibió de maestra en mayo de 1923. Toda su carrera como maestra la realizó en la Escuela N°2. En el Instituto de Formación Docente fue profesora y llegó a ser su Directora. Este instituto lleva su nombre. En la entrada hay dos placas, en una se lee: «MAESTRA ROSA SILVESTRI. SU LABOR DE DOCENTE DIGNIFICÓ LA CULTURA DE SU TERRUÑO. EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL EN NOMBRE DEL PUEBLO DE SALTO. 21/6/99». En la otra: «A ROSA SILVESTRI, POR SU GENEROSA ENTREGA A LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y FORMACIÓN DOCENTE. ASOCIACIÓN MAGISTERIAL DE SALTO. ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA PÚBLICA. ASOCIACIÓN DE MAESTROS JOSÉ P. VARELA. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONSTAS ESCLARES. 21/6/99». Rosa Silvestri falleció el 21 de junio de 1988.

GRACIELA CASTELLINI DE FERRERE: Nació el 31 de enero de 1942. En su corta vida supo ganarse un gran aprecio colectivo. Asumió el cargo de Directora del Jardín N° 103 en el año 1970, y en él se desempeñaba cuando la sorprendió la muerte el 13 de enero de 1975. Esta institución lleva su nombre desde el 14 de abril de 1987.

Canto al Maestro

Maestro:

sembrador que viertes en mi sangre

-por el surco del ojo y del oído-

la palabra y el acto y el ejemplo;

verbo y libro,

semilla de semillas

para la maravilla del brote sobre el brote,

del brote sobre el niño.

Maestro:

yo no quiero decirte cuatro frases corrientes,

conceptos repetidos

de lo que te debemos.

Los hombres, los niños…

Yo no quiero decirte lo que todos sabemos

eso que se declama en los banquetes al oficiar el vino,

y entra en la acústica de las copas

como entra en los oídos…

Yo quiero decirte –maestro, maestra-

eso mismo, eso mismo,

pero con palabras jerárquicas,

a punta de canto y de ritmo.

Yo quiero decirte, maestro, maestra,

como un canto secreto, así, al oído,

que sueles ser más padre y más madre

que los padres mismos.

¡Cuántas veces los padres,

luego de haberlo sido

fatalmente una vez

por mandato supremo de Cupido,

olvidan su misión

y te entregan un hijo

cual sacándole el cuerpo al sacrificio,

y entonces tú, palpando la tragedia

que abre sus alas por detrás del niño,

le das calor de números y letras,¡pero, por sobre todo, de cariño!

Maestro de todos los días,

con ganas y sin ganas, con calor o con frío,

son sol o con luna, con luces o con sombras,

campeón sin horario ni tiempo fijo,

maestro total a toda hora,

maestro hasta en el sueño, hasta dormido,

marinero perniabierto sobre la proa,

despejando las rutas que aclaran los destinos,

los destinos tuyos –hombre de la calle-,

que se están prolongado en tus hijos.

Maestro:

sembrador sin ruido,

el que envejece y muere sin recoger el fruto

de su sacrificio,

el que siembra semilla de cultura

y riega el surco con lágrimas como la aurora lo riega con rocío;

si el año se siente generoso

por el hecho de haberte regalado un día,

yo digo, yo canto, yo grito

que «el día del maestro» no es un día,

mentira,

¡porque son los trescientos sesenta y cinco!

Maestro:

sembrador en la carne que aún no es tierra;

sembrador en el brote que aún no es flor;

sembrador en el hombre que aún no es hombre;

sembrador en el cielo que aún no es cielo;

sembrador en el ángel,

sembrador en el ángel…

Maestro:

¿dónde guardas tu cosecha que no es tuya,

de todas las horas, de todos los días, de todos los años?

Tu cosecha es sagrada; se denomina: Pueblo.

Tu granero es inmenso; se denomina: Patria.

Fernán Silva Valdés (Montevideo, 1887-1975)

Yo tenía un maestro

Yo tenía un Maestro

que hablaba conmigo;

lo veía un gran hombre,

me sabía un gran niño…

vivía mil ratos

de tiempos perdidos

ganados a un cielo

sin sombras ni olvidos…

Yo tenía un Maestro:

¡qué tiempo tan lindo!

Me parece verlo,

con su andar tranquilo,

cargando cuadernos

por el barrio limpio

y arrastrando un blanco

racimo de gritos…

Ha pasado el tiempo…

¡cuánto se ha perdido!

¿Es otro el Maestro?

¿El niño es el mismo?

Yo tenía un Maestro,

¿por qué se ha escondido?

¿Quién cambió su tiempo

y su andar tranquilo

por la prisa vana

de un jornal mezquino?

¿Qué nubes extrañas

cubrieron el brillo

y el calor que daba

aquel sol amigo?

¿Dónde podré hallarte,

Maestro perdido?

¿Qué jefe o ministro

me dará un Maestro

como el que se ha ido?

Yo sigo esperando,

como tantos niños,

la Ley o el milagro

que cambie el destino;

la Ley que me vuelva

a aquel Maestro amigo

que hoy vive changando,

como un sieteoficios…

Yo tenía un Maestro

que hablaba conmigo,

lo sigo esperando

¡como tantos niños!

Federico Ibarra (Salto, 1946)