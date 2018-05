Felizmente, las actividades culturales en Salto son múltiples, desde el impulso de instituciones privadas (algunas veces con apoyo de la Intendencia, otra no) o llevadas adelante directamente por el propio Departamento de Cultura de la comuna, se conforma habitualmente una importante serie de propuestas artísticas. Presentaciones de libros, sin embargo, no es de lo más frecuente. La reflexión viene al caso porque (lamentablemente para quienes hubiesen querido asistir a ambas) este viernes hubo dos, y exactamente a la misma hora. Por un lado quedó presentado el libro “Reminiscencias Vascas”, acto realizado en el hall principal del Museo Ma. Irene Olarreaga Gallino y organizado por Saltoko Euskaldunen Taldea (actividad de la que nos ocuparemos en próximas ediciones). Por otro lado, en la Sociedad Italiana, se presentó el libro “Cuentos y Poemas de Salto”, de seis integrantes del Grupo Literario Horacio Quiroga.

CUENTOS Y POEMAS EN LA SOCIEDAD ITALIANA

Ante un muy importante marco de público (unas cien personas), con palabras de Leonardo Garet, lectura de poemas y cuentos por parte de sus propios autores y la participación del maestro y comunicador radial Hugo Rolón como maestro de ceremonia, quedó públicamente presentado desde las 19:30 de este viernes el libro “Cuentos y Poemas de Salto”.

Garet, como director de Ediciones Aldebarán (sello editorial en el que aparece el libro), pero además como insuperable conocedor de la obra de cada uno de estos escritores por haber sido durante varios años su orientador en el ya desaparecido “Taller Literario Horacio Quiroga”, habló durante aproximadamente media hora, tiempo en el que elogió el trabajo editado describiéndolo en rasgos generales pero señalando, al mismo tiempo, elementos que caracterizan a cada uno de los autores. Incluso se refirió a la foto de cada uno que allí aparece: “a Juan Carlos Ferreira se lo ve ante un micrófono y con esa actitud de introspección, pensativo, que lo caracteriza”, “a Myriam Albisu se la ve con una sonrisa dispuesta a salirse de sí misma para encontrarse con el otro”, por mencionar tan solo un par de ejemplos. En cuanto a los rasgos distintivos de cada autor, y también solamente a modo de rápidos ejemplos, podemos decir que se refirió a la importancia de los nombres de los personajes creados por Alcides Flores, así como al humor que siempre sobrevuela sus cuentos; o que de Juan Carlos Ferreira destacó “la simpatía que despiertan sus relatos”, textos que “logran conjuntar lo cotidiano, lo cultural y el humor”; así como de Myriam dijo que sus poemas “hablan de desamparo, soledad y tristeza, con una intensidad conmovedora”. Justamente de Myriam Albisu destacó, y leyó, dos poemas que son a su juicio “ejemplos de lo que debe ser un poema, ejemplos de condensación expresiva”.

Son los siguientes:

Limosna

Pedí ayuda y me dieron de limosna

una palabra

la pronuncié y sentí

que tenía el don que buscaba

pero de tanto pensar

el tiempo fue pasando

y la palabra que decía “mañana”

se quedó quieta

y se volvió “ayer”.

Refugio

Este cuerpo en que vivo es mi habitación

mi casa

y mi refugio.

Él es quien va al mundo

y por él me conocen.

él se expone por mí

no me abandona.

vamos juntos por la Vida.

él comienza donde yo termino

-Sí, ya lo sé

será también mi última morada.

Garet terminó su alocución sosteniendo que la presentación de este libro “es la última satisfacción que he tenido como orientador de talleres literarios” y auguró, que en adelante, puedan ser más. Concluyó el acto con la lectura de textos por parte de los seis autores, que además de los ya mencionados, son Alejandra Guglielmone (poemas), Juan Pablo Nickleson (cuentos) y Amalia Zaldúa (cuentos).