Hoy por: Jorge Pignataro

Salomón Reyes, mexicano radicado en Salto, es uno de los 100 beneficiados

La Fundación Mario Benedetti, en el año del centenario del escritor que le da nombre y con el fin de ayudar a los escritores que entiende son «afectados por la emergencia del Covid19″, ha creado un fondo que se distribuirá en partes iguales entre 100 escritores, es decir 5.000 pesos uruguayos a cada uno, con la contrapartida que cada uno de los beneficiados aporte, como material para luego ser difundido, un video explicativo de su proceso de creación artística.

Entre ellos se encuentra el guionista y cineasta mexicano, desde hace varios años radicado en Salto, Salomón Reyes. Con él dialogó EL PUEBLO en la jornada de ayer, quien explicó: «Este apoyo es de un fondo solidario de la Fundación Mario Benedetti, en colaboración con la Casa del Escritor Uruguayo, para apoyar a todo este gremio de escritores que de alguna manera han sufrido la pérdida de sus ingresos o están pasando una situación difícil. Entonces se armó una convocatoria pública en donde ellos iban a otorgar básicamente un aporte de 5.000 pesos por cada escritor, para 100 escritores. Ignoro la cantidad de personas que se presentaron. La postulación se hizo a través de un cuestionario, en donde se te hacían algunas preguntas, como por ejemplo cuál era la propuesta, los ingreso que tenías, etc. Ahí el jurado determinó ajustar esa convocatoria y eliminó gente que no había escrito la propuesta, porque la contrapartida es grabar un video breve, una charla breve, sobre tu proceso de trabajo, tu proceso creativo y difundirlo, darlo a conocer como para colaborar…

Ese video es con especificaciones que ellos dan, se hará a través de la plataforma Zoom y con un moderador para que respeten los tiempos. En definitiva es eso, una ayuda para aquellos escritores que padecieron o están padeciendo esta situación de paro laboral y falta de ingreso».

Se conocieron los seleccionados del Fondo «100 años de Mario Benedetti» en apoyo a escritores

Bajo este título, desde la propia Fundación se informa: «Los escritores y las escritoras han sido un sector tradicionalmente invisibilizado respecto de las posibilidades de vivir de su arte y de acceder a los derechos sociales que se derivan de su tarea. Pese a eso, su trabajo forma parte esencial de la construcción colectiva del capital simbólico de una sociedad. No se puede entender Uruguay sin las grandes voces de la literatura uruguaya, que han labrado su identidad, y sin las nuevas voces que continúan su configuración plural y profunda. La palabra, desde las tradiciones religiosas más antiguas hasta las tradiciones literarias fundacionales de cada lengua, es motor, explicación y cuestionamiento de lo que somos. Hoy, la pandemia del COVID19 ha generado un impacto social de pérdida de ingresos de aquellos escritores y escritoras que obtenían recursos económicos de su labor en tanto tales, y que por las medidas recomendadas de distanciamiento social han perdido la posibilidad de hacer actividades presenciales. En el espíritu de solidaridad y compromiso que fue esencial a la vida y obra de Mario Benedetti, en ocasión de su centenario, la Fundación que lleva su nombre, junto con la Casa de los Escritores del Uruguay, y con el apoyo de Cooparte, lanzaron un fondo para apoyarles».

Se hace saber además que la selección de los escritores estuvo a cargo de «un comité independiente de selección, propuesto por Casa de los Escritores del Uruguay, e integrado por Juan de Marsilio, Eduardo Nogareda y Silvia Prida».

Algunos de los escritores beneficiados

Por el momento, podemos adelantar la siguiente lista de algunos de los beneficiados con este fondo solidario:

Abirad Ferulano, José Raúl

Acevedo Quevedo, Bruno Javier

Arenas Díaz, José Pablo

Besio Licio, Susana

Bianchi Hernández, Myriam

Biurrun, Walter

Cabrera, Marcel

Campodónico Fraccaroli, Daniel

Casares Agustoni, Mariana

Castiglioni Piñeyrúa, Cecilia Gabriela

Cavallo Bachini, Horacio Rafael

Correa Gossweiler, Peter Francis

Courtoisie Malaneschii, Leonor Sofía

Chittadini Canals, Sebastián

Fernández, Pablo

Ferreira Rodríguez, Gerardo

Gadea, Miguel

Guzmán Costa, Hilda Amalia (Malí Guzmán)

Machado Scala, Melisa

Márquez Maya, Jimena

Michelena Bastarrica, Alejandro Daniel

Monchietti, Gervasio Armando

Muslera Domínguez, Fernanda Paula

Nieto Palladino, Fernando Luis

Olveira, Andrés

Pereira, Andrea

Pincén, Santiago

Recoba Valerio, Carlos Diego

Reyes, Salomón

Rodríguez Custodio, Luis Nelson

Rojas Rojas, Jairo José

Salvioli Romano, Maria Marcia

Sartor Neme, Guillermina

Terzian Marachlian, Paola

Tisnés Rocca, Rodrigo Sebastián

Villegas Oromí, Alfredo María

Viqueira, Noelia

Yan Martinez, Alejandro.