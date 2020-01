Suele pasar que luego de conocido el resultado de un certamen literario, poco más que el nombre es lo que se sabe de la obra ganadora. A menudo, porque demora en publicarse, o nunca se publica, o simplemente tiene poca difusión, no se lee más que por el jurado del concurso y algunos allegados al ganador. Es por eso que hoy compartimos un cuento (“Guitarra Negra”, el primero, el que abre el libro) de “Yo una vez tuve una familia de demonios”, libro ganador del “Premio Internacional Horacio Quiroga” (edición 2019), certamen que posiciona a Salto en un lugar de privilegio en el continente, por ser uno de los más importantes de la región. Fue presentado aquí en nuestra ciudad sobre finales de año, ya que inmediatamente lo editó la Dirección Nacional de Cultura, del MEC, con prólogo del salteño Leonardo Garet, quien también integró el jurado. El autor es el montevideano Juan Manuel Bertón Schnyder (criado en Tarariras, Colonia) y es este su primer libro.

GUITARRA NEGRA

Cuando llegaba a mi hogar siempre esperaba encontrármela ahí, cerca de la puerta, pero por alguna razón la gallina siempre estaba en algún rincón oscuro y lejano de la casa. Al principio yo intentaba llegar tarde porque había crecido con la idea de que las gallinas se iban a dormir temprano, pero como esta no lo hacía asumí que era por su condición de gallina-dragón; tanto hemos escuchado hablar acerca de las gallinas-dragón en radio y televisión y sin embargo nunca nadie menciona ese detalle. Nuestros encuentros eran siempre iguales pero diferentes, como las navidades; yo intentaba anticipar sus movimientos e incorporaba estrategias para evitar los ataques, pero mi lógica inductiva me impedía entender las razones y eso me mortificaba mucho. Ella siempre esperaba a que yo entrara y diera cuatro o cinco o nueve pasos silenciosos dentro del apartamento para allí mostrarse con toda su furia; y entonces yo presentía llegar ese algo a toda velocidad y empezaban los aleteos, las patadas, los gritos y el fuego. Todo eso duraba unos pocos e incontables segundos, hasta que la gallina-dragón decía basta. Luego de esos encuentros la casa quedaba hecha un desastre, como una ciudad luego de un huracán; pero yo comenzaba la reconstrucción con un optimismo de enamorado, pensando que lo peor había pasado. Y así día tras día. Nuestros momentos de tranquilidad, o quizás hasta de liviana felicidad, eran aquellos donde yo lograba encender el tocadiscos y escuchaba los diecisiete precisos minutos de Zitarrosa y su Guitarra Negra. Ella se concentraba no tanto en la música como en el aparato; ver girar ese vinilo la maravillaba, entrecerraba un poco los ojos y aplacaba sus plumas y su carácter. Entonces yo la observaba adormilada sobre el maltratado sillón de ese living nuestro y la veía así, tan indefensa, tan gallina; y volvía a perdonarla porque en ese momento entendía que las cosas debían ser así, debían seguir un rumbo fijo como la suave tenacidad de las notas de esa canción cíclica, quizás infinita. Y pensaba que vivir con una gallina-dragón no estaba tan mal; mi esposa, mis hijos y mis amigos desertores habían sido muy injustos con ella y conmigo. Por algo mis abuelos, que me querían tanto, me la habían regalado.