Hace poco más de un año (edición del 23/11/17), cuando hablábamos en esta página de la rica historia, y también presente, del teatro salteño, reflexionábamos: “…seguimos lamentando la pérdida (desconocemos realmente cuáles fueron los motivos) del taller de teatro municipal que brindó en nuestra ciudad (Ateneo) hasta hace algún tiempo Raúl Rodríguez Da Silva, director de amplia y reconocida trayectoria en varios países de Latinoamérica y de Europa…”.

Raúl Rodríguez Da Silva había asumido dicho cargo docente por concurso, a comienzos del año 2013 (como también lo hicieron, siempre hablando de teatro, Zully Vallarino, Pablo Sánchez y Roberto Lucero), concurso que dispuso como una de las primeras medidas al asumir su cargo, el entonces Director de Cultura, Prof. Académico Leonardo Garet. El suyo fue en aquella instancia un altísimo puntaje, de los más altos entre los concursantes para todas las disciplinas a las que se convocó. (Dicho sea de paso, hace algún tiempo, varios orientadores de talleres nos hicieron saber su preocupación porque las actas con los resultados de aquel concurso estaban “desaparecidas”).

Hoy estamos en condiciones de decir que el cese de Rodríguez Da Silva se debió puramente a una decisión de las nuevas autoridades de la Intendencia (entiéndase Andrés Lima como Intendente y Jorge de Souza como Director de Cultura), cuyos motivos ni el propio docente tiene del todo claro.

LO CESARON POR TELÉFONO

Hace algunos días, consultado por EL PUEBLO al respecto, el docente comentó: “En realidad las nuevas autoridades me cesaron. Argumentaron un tema económico. Todo lo hicieron por teléfono, luego de algunas conversaciones muy alentadoras que yo había tenido con el Director (Maestro Jorge De Souza) y Subdirector de Cultura (en ese entonces Profesor Regino López)…Creo que Zully Vallarino (quien ocupara luego el cargo de Coordinadora de los Talleres Artísticos, actualmente orientadora del “Elenco Departamental de Teatro”) fue la encargada de darme la mala noticia…”.

Pero al considerar las posteriores contrataciones que realizó el Departamento de Cultura para, entre otros cargos, nuevos orientadores de talleres, así como el llamado realizado en estos días, es que el argumento económico no llega a convencernos. Y es por ello que, púbicamente, trasladamos a las autoridades la pregunta del título de esta nota.

DEJÓ SU HUELLA EN SALTO

Durante el tiempo que se desempeñó en nuestra ciudad, Rodríguez Da Silva, duraznense por nacimiento y sanducero por adopción, dejó una muy buena huella trazada. Realizó varias e importantes presentaciones, incluso en el Teatro Larrañaga (donde actuaron, por citar tan sólo un par de ejemplos, la profesora Yiya Migliaro y el arquitecto Juan Carlos Ferreira, entre varios referentes más de nuestra cultura, junto a jóvenes y adolescentes que hacían sus primeras armas), actividades a las que siempre quiso llamar “muestras” y nunca “puestas en escena” ni “obras”, por entender que sus alumnos (tampoco los llamaba “actores”) estaban en pleno proceso de aprendizaje y que ello implicaba una necesaria carga de humildad y bajo perfil.

Respeto por la seriedad, la pasión y el profesionalismo para enseñar, admiración por su nivel intelectual, enorme cariño por su forma de ser amable y humilde, así como agradecimiento por su permanente aliento a superase, es lo que predomina en el recuerdo de quienes han sido sus alumnos. “Te enseñaba las bases del teatro, para que recién después, quien quisiera, pudiera innovar”, “exigía bastante y te hacía entender lo necesario que es exigirse para crecer”, “no te enseñaba solamente cosas prácticas de la actuación, además te hacía leer mucho y hasta escribir”, son algunas de las cosas que nos han señalado quienes lo tuvieron como docente en nuestra ciudad.

FERVIENTE ADMIRADOR DEL TEATRO RUSO

Asimismo, nos viene a la mente el acto realizado el 22 de noviembre de 2013, al descubrir en el hall del Teatro Larrañaga, por iniciativa suya, una placa recordatoria de Stalisnavsky, maestro del teatro ruso y uno de los mayores referentes de esta disciplina artística a nivel mundial. Sobre la vida y obra de Stalisnavsky, especialmente sobre aspectos de su teoría del teatro, también realizó interesantes charlas en nuestro medio. Raúl Rodríguez Da Silva, hombre además vinculado a la política (fue nada menos que candidato a la Presidencia de la República por el partido Asamblea Popular en 2009), cuenta con una larga y fecunda trayectoria dentro del ámbito teatral nacional y con proyección internacional. La afinidad con el teatro ruso es una de sus características y desde Rusia le llegan con frecuencia invitaciones para dirigir obras e impartir enseñanzas, lo que significa, según él, “de alguna manera introducir la dramaturgia latinoamericana en el arte ruso”.

POR EL BIEN DE SALTO…

La placa colocada en el hall de nuestro Teatro Larrañaga quedará seguramente para siempre, así como sus enseñanzas en el buen número de salteños que asistieron a sus cursos en los dos años, aproximadamente, que trabajó aquí. Por la dedicación con la que trabajó, creemos que no merecía el hecho en sí (el cese) ni la forma en que se dio (por teléfono). Por el bien del teatro y la cultura en general de Salto, es de esperar que las actuales autoridades revean su postura. O que nuevas autoridades que en el futuro puedan llegar, lo tengan en cuenta.