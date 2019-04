Este año con el conjunto de danzas folclóricas Andante celebra 18 años en el camino de la danza folclórica.

La agrupación dio comienzo allá por el 2001 bajo la dirección de José Luis Pereira un grupo de ex bailarines de Ibirapitá con la necesidad de seguir bailando.

Desde hace nueve años el grupo lo dirige la profesora María Isabel Beasley Popelka que este año cumple 30 años como bailarina.

“Nuestro objetivo es investigar, estudiar, interpretar y difundir a través de la danza la esencia de nuestras raíces y la relación del hombre con la tierra. Nos interesa especialmente involucrar y comprometer a los jóvenes y niños con la cultura y el arte desde el conocimiento de la danza como una herramienta para la vida” – nos cuenta Isabel Beasley.

El nombre “Andante” nace en referencia al andante en el campo que lleva la noticia de fogón en fogón y también en referencia a la música.

Andante es tanto un grupo como una escuela de danzas folclóricas, es un lugar de puertas abiertas sin limite de edad en cualquier momento del año y para cualquier nivel que los interesados tengan de baile, aún cuando se comience desde cero.

El contacto con Andante se puede efectuar a través del 098937187:

mibeaspo@gmail.com.

“Nuestro repertorio abarca las danzas Rioplatenses y Orientales, danzas del Altiplano y del Litoral.

Desde la manifestación más tradicional del campo y el salón, de proyección al escenario como al estilizado incorporando diversas artes escénicas.

Nuestra primera actuación fue en las Jornadas de Derecho Comparado del Mercosur de la Regional Norte y desde allí hemos bailado con artistas como Los Nocheros el Chaqueño Palavecino, Oscar Massita entre otros así como los escenarios y las fiestas más importantes del país y la región como la Patria «aucha, la Fiesta del Olimar el escenario Zitarrosa del Prado, en la Semana Artiguista, la Fiesta de la cerveza, La Redota, el Encuentro con el Patriarca, el Valentín Aparcero y los encuentros de Arte y Juventud en los distintos departamentos del país.

Consideramos que venimos de una escuela que ha hecho mucho por el folclore y no ha sido reconocida en su justa dimensión motivo por el cual hacemos nuestros aportes al plan Nacional de Danza y en cada congreso o seminario del que participamos, así mismo como lo hemos hecho aportando lo nuestro en el primer profesorado de danza del Uruguay.

Entendemos a la danza como un derecho que involucra no solamente la dimensión artística sino también la comunitaria, educativa e inclusiva y comprometida con un proyecto de vida que favorece el desarrollo humano” integral” – reflexiona una de las mentoras del grupo “Andante”.

La danza folklórica suele realizarse por tradición (no es un arte innovador) y puede ser bailada por cualquier hombre y mujer (no es exclusividad de los bailarines profesionales, aunque pueden existen grupos profesionales de danza folklórica).

Además de todo ello es importante establecer dos características más que definen a lo que es la danza folklórica. Por un lado nos topamos con el hecho de que, por regla general, aquella no es bailada por la aristocracia sino por la gente del pueblo llano y también es necesario resaltar que este tipo de baile ha dado lugar en muchos casos a nuevos bailes modernos.

Este tipo de danzas se realiza especialmente durante acontecimientos sociales como fiestas y conmemoraciones.

Los más jóvenes aprenden al ver bailar a los mayores, quienes se encargan de enseñar los secretos de cada danza para perpetuar la tradición.

El folclor es una característica de una región, algo representativo de una ciudad, la danza folclórica, por lo tanto representa un baile tradicional, algún baile representativo, algo que lo distingue, y esto tiene que ver con alguna región, ciudad, pueblo etc.

Se caracteriza porque son formas simples.

Los elementos más importantes son el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos.

Es el estudio de usos y costumbres, tradiciones espirituales y sociales de expresiones orales y artísticas que permanecen en un pueblo evolucionado (no primitivo) reflejan valores culturales que se transmiten de generación en generación, obedecen a estructuras como el grupo étnico definido por factores como la geografía, la historia, el clima, la cultura.

La danza es una expresión humana que ha estado presente desde que existen los humanos, como se ha podido interpretar en las pinturas rupestres.

En la actualidad, existen las danzas folklóricas que son un legado del pasado, adaptado al presente y que forman parte de la identidad de cada cultura.

Una danza folclórica es una expresión social, cultural o celebratoria que puede acompañar ritos religiosos, de iniciación, ceremonias de guerra, de fertilidad, de petición, etc. Las danzas folclóricas tienen un objetivo y los danzantes suelen tener un alto sentido de ritualidad.

Actualmente no todas las danzas folclóricas guardan la esencia de cuando surgieron pues se han ido modificando y se han adaptado como danza artística a través de ballets y grupos de baile que hacen interpretaciones de los rituales para acercarlos a otros públicos que no siempre forman parte de las comunidades originarias.