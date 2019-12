Además de dedicar buena parte de su vida a la música (desde hace varios años es docente de Piano y Lectoescritura Musical en el Conservatorio Municipal de Música de nuestra ciudad y recientemente egresado como Técnico en Interpretación de Piano de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República), Daniel García es un activo participante de la Iglesia Bautista y también escribe.

A él pertenecen los textos que hoy ocupan esta página que cada lunes EL PUEBLO dedica enteramente a la creación literaria de salteños contemporáneos.

No son, en este caso, ni poemas, ni cuentos, ni fragmentos de novelas, sino breves frases, reflexiones, donde el mayor predominio es el de temas vinculados a la música y a la religión. Como “aforismos” bien podrían definirse, entendiendo a estos como frases o sentencias breves y de corte doctrinal que se proponen como regla en alguna ciencia o arte. Las que compartimos a continuación son algunas de ellas (el orden y numeración corren por cuenta de esta Redacción).

1

La vida no estaría completa si faltara el buen gusto por la música. Ella no sólo nos hace disfrutarla, sino también pensar, y eso significa saber razonar correctamente.

2

No creo que la música sane todos los males, pero sí creo que una mente con pensamientos sanos sabe apreciar la belleza de la música.

3

Contratiempo: Como en la música existe lo que se llama contratiempo y requiere cierta habilidad del músico para interpretar la obra, también en nuestro diario vivir tenemos “contratiempos” que sabiendo trabajarlos hacen más enriquecedor nuestro día.

4

Silencio: El silencio en la música la embellece. Un poco de silencio y de quietud para la vida diaria la ennoblece.

5

Hay mucha gente formada e informada y no educada. Recuerde: la educación se recibe en casa, es allí nuestra primera escuela.

6

Siéntete agradecido por aquellas personas que no creyeron en ti, o que te dijeron que no lo lograrás, y hasta con sus actitudes te buscaron desanimar en lo que hacías. Porque gracias a ellos y a tu perseverancia y constancia, hoy estás en carrera.

7

Hay que ser inteligente y selectivo en las batallas, algunas se ganan en completa quietud.

8

Tampoco te pases tirando piedras todo el día a aquellos que gratuitamente te lastiman, sino a la noche estarás tan cansado que no tendrás fuerzas para festejar la victoria que por sí sola vendrá.

9

Pienso en cuanta gente no conoce el Evangelio, ni lo quiere conocer para no «comprometerse» cuando es en realidad lo mejor que nos pueda pasar en esta vida.

10

Cuando hay contradicción entre lo que dice el hombre y lo que enseña la Palabra de Dios, nos quedamos con la Palabra. Ella es suficiente para guiarnos en nuestro andar diario.

11

Muchos dicen «si no trabajo no como» y estoy completamente de acuerdo con esa reflexión, aunque le agradezco a Dios por la salud que me da para trabajar. Es como sentarme al piano sin estudiar y esperar que alguien con una varita mágica me transforme en un virtuoso de la música.

12

La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo en la cruz en favor de todo aquel que quiera creer en El, es suficiente para llevarnos a Dios.

Los Bautistas Fundamentales no le agregamos ni le quitamos nada a lo que ya fue hecho en nuestro beneficio.

13

Podemos saber con plena certeza qué nos espera después de esta vida, si hemos confiado en Cristo o no. Como Bautistas Fundamentales no creemos en lo que dicen los hombres, sino en lo que está escrito en la Palabra de Dios.

14

Los Bautistas Fundamentales existimos desde siempre.

No comenzamos hace unos pocos siglos atrás, son y somos aquellos primeros discípulos de Jesús, los que durante siglos dieron y dan sus vidas por causa del Nombre que es sobre todo nombre.

15

Gracias a Dios mi fe no está fundada en el hombre. Creo en lo que dice la Palabra de Dios y no espero recibir la aprobación del hombre. Soy Bautista Fundamental y mi recompensa viene del Todopoderoso.

16

Confieso que soy Bautista Fundamental no por conveniencia o interés alguno, sino porque soy limpio por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por mí.