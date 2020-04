Hoy por: Jorge Pignataro

Actualmente conductor de “Horas de Radio”, programa que se emite por Radio Libertadores, el maestro Hugo Felipe Rolón Romero es de esos salteños cuya amplia trayectoria, en su caso en radios, lo hace tan conocido que nos exime de mayor presentación. Digamos sí que es un fino observador de todo lo que ocurre en su entorno y como resultado de ello ha escrito miles de artículos a los que podríamos considerar de “corte filosófico”. Apuntes apoyados siempre en esos sucesos cotidianos que a veces pueden parecer intrascendentes pero de los que, sin embargo, él logra sacar una enseñanza, una emoción, una mera reflexión quizás. Y con la reunión de algunos de ellos, publicó dos libros. Del segundo, publicado hace 15 años y titulado “Uno a conocer”, pertenecen los textos que EL PUEBLO comparte hoy con sus lectores, en la página que cada lunes ocupan creaciones de gente de Salto, y de ahora.

BUENOS DÍAS

Hay un hombre que después de las 24 horas ya da los buenos días. “No, buenas noches”, intenta corregirle el aludido. “No –retruca- yo le estoy deseando un buen día y el día acaba de empezar”.

La mayoría no lo ve con ese rigor y dice “Buenas noches” mientras no salga el sol, pero la verdad es que estamos en una época de poca cortesía.

“¿Si?, dice el vendedor cuando el cliente entra al negocio. “Si qué”, habría que contestar. Alguno entra en la broma y dice: “¿No?”. Y se planta, obligando al que se supone está preparado para atender que haga el saludo correcto: “Buenos días, ¿en qué puedo servirle?”.

Ya poca gente usa sombrero de paño y hay quienes se sacan el yipi-yapa, el gorro, el sombrero de paja, solo para dormir, pero son exigir ceremonias de otros tiempos, sería bueno para la salud de la población (eso que llaman urbanidad) entrar en una práctica más habitual de la salutación.

No saludar al bulto, ni solo por contestar, sino hacerlo con el propósito con el cual se empezó la cosa: DESEARLE AL OTRO QUE TENGA UN BUEN DÍA.

Saludarse los que caminan y no se conocen, saludarse con efusión los que sí se conocen y durmieron bajo el mismo techo, saludar a los niños con voz clara y auténtica, saludar a los viejos de lento andar, saludar al que barre la vereda. Inclinar la cabeza con una sonrisa ante aquel que tiene derecho al cruce, en el tránsito, saludándolo.

El que no saluda a otro, se está negando a sí mismo. Y demostrando temor. Temor a que, por saludar, parezca un ofrecido, un débil necesitado de estima ajena.

Haga la prueba. Salude. Saludar es dar. Y dar es alegría.

ESTAR EN CALMA

En Meteorología, calma es atmósfera sin viento.

“Vientos calmos” dice el locutor radial, lo que suena contradictorio: si todo está en calma –como dice el tango- entonces no hay viento.

La calma es bonanza. La del alma, se entiende. Estar calmado en los tiempos a favor y estarlo en los que pueden mover el piso. Ahí sí que se ve al apacible. Al que utiliza fuerzas internas para sobrellevar las dificultades.

De los cachacientos se dice que son “como agua de pozo”. Allí, en el sombrío lugar de algunos helechos, lugar donde se enfriaba el vino, nada se altera…hasta que cae el balde. Y la profundidad (donde se espeja la luna, para los poetas), devuelve en medida de 10 litros parte de su callado tesoro.

Alguna gente es como esa calmada agua. No interviene, no se contagia de los vientos removedores. Está. Pero si algo la reclama para el bien, se da. Tal vez parsimoniosamente, con blandura. Pero de allí sale la tranquilidad, el buen tino que una situación reclama.

¡Y bienaventurados los que tienen calma en el dolor! Los que han aprendido a sufrir su pérdida sin alharacas publicitarias porque tienen amplio y tranquilo refugio en sí mismos y muelen allí, calladamente, las lágrimas y los días.

(Los tranquilos entienden a Benedetti cuando dice: “pero hoy me siento apenas una laguna verde/ inmóvil y paciente/ conforme con sus algas/ sus musgos y sus peces”).

YO ELIJO

No soy médico, pero mi salud es mi responsabilidad.

No soy abogado, pero tengo que conocer mis obligaciones y derechos básicos, porque al momento de infligir la ley me dirán que ignorarla no me exime de culpa.

No soy docente, pero seguir aprendiendo es cosa mía.

No soy político, pero pertenezco a esa ASOCIACIÓN POLÍTICA DE LOS QUE HABITAN EL TERRITORIO DE LA R.O.U.

En cada oficio señalado hay una especialización y una misión. Estas características no transforman al oficiante en único y excluyente. Por eso hay libertad de enseñanza, cambio de médico, nuevo defensor de una causa y nuevo POLÍTICO. Pero siempre será el cliente (usuario, paciente, CONTRIBUYENTE) quien ejerza el derecho a optar y la consecuente responsabilidad de ese acto.

No obstante, solemos dejar que se instale en nosotros el pase de la responsabilidad. Delegamos. “Dejamos los gurises en la escuela”. “Dejamos todo en manos de médicos”. “Dejamos el asunto en manos del abogado” “Dejamos el gobierno en manos de los políticos”. Aquí el “dejamos” es algo así como “nos desentendemos”. “No es asunto mío”, “Para eso están”, y otros etcéteras similares de la autoexclusión.

La salud, la enseñanza, la justicia, la política como gobierno, son cosas muy importantes como para dejarlas en manos de unos pocos sin seguirles el rastro. Están trabajando en asuntos que implican a todos y tienen que saber que a nosotros nos interesa cómo lo están haciendo. La desidia, la dejadez, el abandono, solo producen flacidez.

La voz de Don José en Tres Cruces (1813) nos recuerda que “Vosotros estáis en pleno goce de vuestros derechos. Ahora en vosotros está el conservarlo”.