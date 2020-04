Hoy por: Jorge Pignataro

Se celebra hoy, 23 de abril, el Día Mundial de la Lengua Española. La fecha elegida rinde homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de ese mojón fundamental en las letras en idioma español como lo fue y sigue siendo «El ingeniosoHidalgo Don Quijote de la Mancha».

Cervantes falleció el 23 de abril de 1616. La idea de esta celebración surgió en 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso la idea de «un día especial para celebrar la literatura»; aunque como Día Mundial de la Lengua Española recién fue aprobado el 13 de octubre de 1946.

En algunos países, se considera también este día como Día del Libro, celebración que en Uruguay, en cambio, tiene como fecha el 26 de Mayo (en recuerdo de la fundación de la primera Biblioteca Pública, 1816).

«Cervantes y Shakespeare, cuestión de calendarios»: así titulábamos en algún año anterior, en esta página, la siguiente curiosidad. En algunas biografías del gran dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, figura como fecha de muerte el 23 de abril de 1616, es que esta sería la fecha según el calendario gregoriano, pero es preciso aclarar que no era en él que se basaba Inglaterra en aquellos tiempos. De ser así, lo realmente curioso es que coincidiría con la fecha de muerte de Miguel de Cervantes.

Es decir que según el calendario gregoriano, ambos murieron en idéntica fecha. Pero lo cierto es que el escritor inglés murió diez días después que el español.

El español Joaquín Sabina no le teme al aislamiento: «porque tengo muchos libros…

y los libros acaban con la soledad»

Uno de los más lúcidos creadores de canciones en lengua española en la actualidad, Joaquín Sabina, ha filmado estos días un video que viene siendo difundido por el Instituto Cervantes, en el que aparece en su casa, junto a su biblioteca, y transmite un bellísimo mensaje para estos tiempos de aislamiento social:

«Joan Margarit ha dicho que la libertad es una librería.

Qué bien dicho. También dijo Borges que concebía al Paraíso como una biblioteca. Firmo con entusiasmo ambas cosas. Pero para mí además, que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Recuerdo algunas veces de esas que los aviones se duermen y estás en una estación, de tránsito en cualquier país, absurdo durante doce horas esperando que salga el avión o que lo arreglen pronto, todo el mundo a mi alrededor está desesperado, yo no, yo estoy feliz, porque tengo un libro.

Los libros acaban con la soledad. Hace muchos años que yo no estoy solo, desde que aprendí a leer.

Me parece fundamental eso, porque no hay mejor remedio para el confinamiento que no estar: si uno tiene un libro puede vivir tantas vidas aventureras y extrañas y ajenas, puede uno viajar por tantos países sin salir de su casa. A los que estén confinados y no tengan un libro a mano, os recomiendo y me lo vais a agradecer. Ya no estaréis nunca más solos ni confinados».

Vale recordar a Gabriel García Márquez, el escritor que se sintió «muy orgulloso» de la influencia española en América

A seis años de su partida…

El pasado viernes 17 se cumplieron seis años de la muerte de García Márquez, el narrador nacido en Colombia (en 1928), que pronto conquistó el mundo. Obtuvo el Premio Nobel en 1982.

En este día de homenaje a la Lengua Española, vale recordar que en una entrevista que una vez le realizara el periodista peruano Manuel Osorio, ante la pregunta «¿Qué representa la influencia española?», respondía el autor de Cien años de soledad: «No puede negarse que en América Latina existe una fuerte presencia de la cultura española, junto con la cultura portuguesa en el Brasil. Se encuentra en todas las manifestaciones de la vida y el castellano es el idioma que hablamos. Es un elemento de una gran riqueza, pero al mismo tiempo controvertido y despreciado muchas veces. Aunque esa herencia también forma parte de nuestra personalidad cultural, hay en Latinoamérica una falsa vergüenza por todo lo español que me parece excesiva y peligrosa y nos complica las cosas. Al contrario, yo me siento muy orgulloso de contar con este aporte y no me avergüenza en absoluto. Hoy día la colonización española ya no constituye un problema. Latinoamérica está hecha de los desperdicios de Europa, pero no somos una copia. Latinoamérica es otra cosa».