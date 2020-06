Salteños ambos. Víctor Lima nació el 16 de junio de 1921. Marosa di Giorgio el 16 de junio de 1932. Él falleció el 6 de diciembre de 1969; ella el 17 de agosto de 2004.

Sembrador de abecedario

(Víctor Lima)

Para colmarme la vida

para llenarme de luz

Imitando a mi bandera

me voy a la escuela

de blanco y azul

Siempre me dice el maestro

con dulce dejo de amor:

«El fundador de tu escuela

se llama Varela

Quiere…quiérelo».

Sembrador de abecedario

líder del verbo oriental,

Don José Pedro Varela,

pastor de la escuela,

jamás morirá.

Gracias, señor Don Varela,

gracias señor Don José,

Don Pedro, fiel de los niños

que cantan la letra

que les dio su fe.

Cuando me voy a la escuela

Don José Pedro, qué bien

si viera usted qué contento

me vuela por dentro

pensando en usted.

Las dos querencias

(Víctor Lima)

Aquí me pongo a cantar

sin salirme de la huella

mi canto, sin ser estrella

alumbra mi caminar.

Me tienen que perdonar

si lo digo divagando

que mientras voy procurando

definir mi pensamiento

me hace bullas el contento

de cantar como jugando.

Nacido en tierra aromada

de naranjales en flor

mi vista tiene el calor

de la luz anaranjada

de la ausencia desvelada

de ser yo mismo una ausencia

un día encontré querencia

lejos del Salto Oriental:

mi dulce tierra natal

aquella de la inocencia.

Hoy sueño después de andar

por huellas desordenadas

en las orillas besadas

por un río de cantar

el apacible Olimar

mirándome dulcemente

es querencia de un ausente

que solo sabe pensar…

Qué río para soñar, Olimar,

tiene tu gente.

Había nacido con zapatos

(Marosa di Giorgio)

Había nacido con zapatos. Rojos, finos, de taco alto, que fueron la desesperación de todos los que vivimos juntos en aquel tiempo.

Y en la cara tenía varias dentaduras, y lentes celestes como el fuego.

Al pasar, por la tarde, parecía el ángel de la devoración con pie punzó.

Mas, en realidad, amó la luz solar. Comía guindas, llevándose una a cada boca.

Y sentía temor y amor hacia el Maestro Tigre que llegaba en la noche a buscar doncellas.

Y nunca la eligió.

Árbol de magnolias

(Marosa di Giorgio)

Árbol de magnolias,

te conocí el día primero de mi infancia,

a lo lejos te confundes con la abuela, de cerca, eres el aparador de donde ella sacaba el almíbar y las tazas.

De ti bajaron los ladrones;

Melchor, Gaspar y Baltasar;

de ti bajaban los pastores y los gatos;

los pastores, enamorados como gatos,

los gatos, serios como hombres, con sus bigotes y sus ojos de enamorados.

Esclava negra sosteniendo criaturitas, inmóviles, nacaradas.

Virgen María de velo negro,

de velo blanco, allá en el patio.

Eres la abuela, eres mamá, eres Marosa, todo eres, con tu eterna juventud, tu vejez eterna, niña de Comunión, niña de novia, niña de muerte.

De ti sacaban las estrellas como tazas, las tazas como estrellas.

Estuvo oculto en tus ramos el Libro del Destino.

Te has quedado lejos, te has ido lejos.

Pero, voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti.

Te veré en el cielo.

No puede ser la eternidad sin ti.