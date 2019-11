Esta página de Cultura que cada lunes EL PUEBLO dedica a la creación literaria de salteños contemporáneos, recoge hoy un fragmento, titulado “Afuera”, de la nouvelle (novela breve) “La casa”, aún inédita, de Juan Carlos Albarado. Justamente por tratarse de una obra inédita, corresponde agradecer especialmente al autor la generosidad de ofrecer este adelanto a los lectores de nuestro diario.

El autor: Juan Carlos Albarado Scarrone es Profesor de Literatura en Enseñanza Secundaria. Radicado en Montevideo desde 2006. Publicó tres libros: Complicidad lunar (2008), La ciudad de cartón (2013) y La guerra de los animales (2015). Integró, mediante concursos, el libro colectivo Pebeta de mi barrio (2012, Malena Muyala, compiladora), y la revista Inéditos (2011), de la Fundación Mario Benedetti. Actualmente trabaja en la biografía de Tabaré Etcheverry; un adelanto de la misma se publicó en la revista arbitrada Letras de hoje (2018), de la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bajo el título “Tabaré Etcheverry: un breve cantar”.

AFUERA

Tuve una revelación. Mínima, pero importante. Estaba juntando las hojas que se acumulan en mi balcón y tuve una revelación, aunque en ese momento me vi obligado a seguir juntando las hojas. Ahora pienso que no importa demasiado pero aquella idea vino tan de golpe que parecía una revelación y seguramente lo fuera, no lo dudo. Estaba juntando las hojas de los plátanos que inundan el mundo conocido cuando mi pala se me quebró en la mano. Lo primero que uno piensa es qué pala de porquería, pero recordé que cuando nos mudamos a este apartamento una señora que trabajaba conmigo me dijo que debía comprar una escoba nueva, un ramito de flores naturales y un paquete de sal el primer día que nos quedáramos definitivamente en el nuevo hogar. Entonces compramos una escoba y una pala nuevas porque no había ninguna recomendación sobre lo que no se debía comprar. Así fue que la escoba y pala viejas fueron a parar al extenso balcón que ahora me cuesta tanto trabajo limpiar. Pero volvamos a la pala. Me pregunté, en ese momento de ruptura, de fin trágico de toda utilidad, por qué dejábamos siempre las cosas usadas o medio rotas para el afuera de la casa, por qué no comprar una pala, y por qué no una escoba, nueva también para el balcón. Por eso mismo recordé todo lo que conté antes, la mudanza, la señora del trabajo, la sal. Al otro día compré una pala nueva. Era más importante que la anterior, era una pala que significaba algo, tenía un palo que la sostenía como a una escoba y permitía juntar las hojas sin tener que agacharse. La dejé afuera. Quise olvidarla un rato para tener la sorpresa de encontrármela, allí paradita en toda su palidad cuando tuviera que volver a limpiar el balcón, ahora que solo yo debía hacerlo. Y creo que en algunos momentos logré olvidarme de ella por completo. Una tarde cualquiera decidí que no debían seguir entrando hojas cada vez que abría la puerta del balcón, así que por fin me encontré con ella nuevamente. No me pareció raro que, a pesar de los días a la intemperie, estuviera como cuando la compré, quizás decir inmaculada es algo sacrílego para una simple pala pero, al menos, estaba brillante. Di un par de vueltas por la casa haciendo nada o casi nada y volví al balcón decidido a triunfar sobre Newton, pero al intentar acercar la pala nueva al montón de hojas que ya había logrado dominar sobre una esquina se me antojó injusto tener que usarla para una tarea que seguramente no le permitiría volver a su estado original. Entonces entré a buscar la pala de adentro, la que una vez fue nueva, al menos mientras estuvo la vieja afuera, pero ahora que ya no estaba la otra y en su lugar había una nueva, esta se había convertido automáticamente en la vieja. Las soluciones se agolparon en mi cabeza.

Debía limpiar con la nueva el balcón y punto, problema resuelto. O debía eliminar la vieja y comprar una nueva, así la nueva se convertiría en vieja y limpiaría entonces el balcón con cierta tranquilidad, pero en seguida pensé que ese había sido exactamente el problema, entonces me quedé mirando las palas, una en mi mano, la otra en el piso, mientras el balcón se alargaba y se alargaba hasta el infinito como una pena.