Del periodista Juan José Díaz hemos compartido ya poemas en una ocasión (20/1/20). Cuando en esta página repetimos un autor, es habitualmente porque queremos mostrar su creatividad en más de un género (poesía y cuento los más comunes). Es así que hoy ofrecemos un relato suyo, «A 30 la sarta», aunque también lo acompañamos de algunos textos más en verso.

A 30 LA SARTA

Sucedió hace mucho tiempo y en la esquina suroeste de calle Uruguay y Larrañaga.

Allí se reunían, al comienzo del invierno, varios jóvenes que antes de entrar a trabajar en sus respectivos empleos, aprovechaban las tenues caricias del sol y conversaban sobre distintos temas.

Una fría mañana, la conversación fue interrumpida por el pregón de un vendedor de pescados que caminaba junto a su bicicleta por calle Uruguay al este, anunciando sus productos.

El vendedor se detuvo frente al grupo de amigos que prestaron atención a los pescados que trasladaba en un canasto. Integraba esa tertulia mañanera y callejera, Antonio, un joven muy culto, perteneciente a una familia muy conocida en la sociedad salteña, que poseía un renombrado comercio céntrico. Antonio hacía gala de una refinada dialéctica, además de una prosapia y verborragia distinguida. Sus comentarios y análisis siempre eran festejados por los integrantes de esa barra.

Si bien todos los que se encontraban en la esquina se interesaron por lo que ofrecía el hombre que repetía: «pescado fresquito, vivito y coleando», Antonio puso especial atención, acercándose al canasto para observar detenidamente. Al percatarse de ese interés, el vendedor expresó «pescado fresquito, señor, a 30 la sarta, señor».

Mirándolo a los ojos, Antonio le manifestó «dime vendedor de anfibios, de concavados efluvios, ¿esos seres escamados, son marítimos o fluviales?». Todos los que se encontraban en la esquina coincidieron en que el vendedor no entendió absolutamente nada lo que expresó Antonio.

El pescador, mirándolo también a los ojos a Antonio, entre atónito y perplejo, solo atinó a repetir «a 30 la sarta señor, a 30 la sarta».

REGRESARÁ LA ALEGRÍA

Ya volverán los abrazos

Se encontrarán las miradas

Se olvidará la pandemia

Y regresará la calma.

Faltarán algunas voces

Y gente para abrazar

Lo padecido este año

Jamás podremos olvidar.

Se iniciará otra era

Con cambio en los valores

A pesar de la tristeza

Volveremos a ser mejores.

Solo hay que resistir

Y acatar disposiciones

Aunque no crean en Dios

Recibirán bendiciones.

Regresará la alegría

Habrá cambio de conciencia

Todo será diferente

Y tendremos más paciencia.

JUNTO AL MAR

Caminando junto al mar

Los recuerdos me acompañan

Mientras el viento se ensaña

Alborotando el oleaje

Y con instinto salvaje

Las gaviotas se alimentan.

La marea sube y baja

Y en su trajinar provoca

Vida y muerte entre las rocas

Y por la arena, en las playas

Entre tantos desperdicios

Que devuelven las resacas.

Ante tanta inmensidad

El humano empequeñece

Eso ocurre pocas veces

Generalmente pensamos

Que al mundo lo dominamos

Y una ola nos estremece.

Un barco hundido me invita

A pensar que le ocurrió

Con el viento zozobró

Es lo primero que pienso

Quizá no fue ni el viento

Y otro asunto sucedió.

Hay gente que busca cosas

Otros salen a caminar

Por esas playas saladas

Cada quien vive su vida

Concentrado en lo que hace

Sin importarle más nada.

Estos días comprendí

Que del océano sé muy poco

Y a las neuronas provoco

Poniéndolas a pensar

Cuantas cosas hay por saber

Y hay tanto que enseña el mar.

ENSEÑAME

Me pierdo en la noche

Siguiendo una estrella

Parece alejarse

Como si me huyera

Apuro mi paso

Pero aún se aleja

Intento alcanzarla

Y se va, me deja.

Ya pasó una vez

Que perdí su huella

Y tardé 10 años

Para dar con ella

Hoy es diferente

Se apaga la estela

Por más que la espere

Ya no habrá otra vuelta.

Estrella radiante

Hermosa y viajera

Quiero retenerte

Evitar que mueras

Mucho me brindaste

Algo más quisiera

Enséñame a vivir

Cuando no te tenga.