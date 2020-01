Aunque nacido en la ciudad de Salto, parte de su infancia transcurrió en zonas rurales de este departamento, de Paysandú y de Río Grande (Brasil). Actor, cantautor, recitador criollo, locutor de radio; su trayectoria es ampliamente conocida en nuestro medio. En 1982, con su guitarra criolla, viajó a Europa y actuó en centros culturales de París junto a Marcos Velázquez, visitando además Italia, España y Holanda. Dos años más tarde actúa en círculos tradicionalistas de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile y Perú, así como de todo el norte argentino. Actualmente recrea el canto criollo, acompañándose de guitarra, en su programa Canto Oriental, que se emite en las mañanas de domingo por Radio Salto. Los poemas que hoy comparte EL PUEBLO con sus lectores pertenecen al libro “A la luz del Alba”, publicado hace 25 años.

ADIÓS

(A Fausto Carcabelos y Víctor Rolando Lima, tan poetas nuestros)

El viaje de estos dos poetas míos

que protestaron juntos en el verso

han dejado llorando al universo

en las aguas rebeldes de mi río.

El uno fue la aurora amanecida

que en las letras su amor desenvolvía.

El otro ya era un muerto que existía

en la profunda angustia de su vida.

El uno era canción, joven querido

que ya alcanzaba con la mano el cielo.

El otro era un dolor, hondo desvelo,

la espera, el no llegar, era un olvido.

Hablaron con el río y el paisaje,

hicieron naranjales con la pluma

y le dijeron cosas a la luna

que iluminó las aguas para el viaje.

Adiós hermanos de la lucha sana,

del decir andador de los caminos,

de la ausencia nacida en nuestro vino

con la sangre del pueblo que los ama.

SALTEÑA SOS

Salteña, sos el cocuyo

del territorio uruguayo

el verso dulce que ensayo

sos el más tierno capullo

sos la flor que entre los yuyos

perfuma con dignidad

sos aire que con lealtad

viaja en mi tierra aromada

sos la belleza pintada

con pinceles de verdad.

Salteña, sos el jardín

que ha florecido temprano

sos candil de este paisano

sos armonioso clarín

guitarra criolla que al fin

sin pensar en su existencia

lanza su grito de ausencia

como un canto de futuro

que ha de echar abajo el muro

que ha cercado tu conciencia.

Salteña, sos el aroma

de un guitarrero cantor

peregrino soñador

que a tu ventana se asoma

sos arrullo de paloma

que mi pensamiento puebla

sos la luz de mis tinieblas

de mis pesares el cauce

qué culpa tiene mi sauce

si es tu viento el que lo duebla.

*Coplas rebeldes

Quiero cantar mis coplas al hermano

que a la patria sostiene con su sangre

que la redime, que le quita el hambre

con la fuerza pujante de su mano.

Al que rompiendo campo bajo el sol ardiente

va preñando la tierra en su sembrado

al que deja su vida en el arado

y hace parir los surcos con su frente.

Al que sufre y desgaja su semblante

en el rigor del viento corajudo

que acera el alma en su pasaje mudo

y arroja en su mirada luz ardiente.

Al labriego curtido y resignado

al cosechero honrado en su destino

al que alza su grito en el camino

denunciando de quién es explotado.

Al que penando en su silencio vive

con la piel cuarteada y por el sol quemado

helado por la escarcha, destrozado

con su cansancio entero se desvive.

Y es por eso que en tu dolor me siento

y en tu palabra aguda también quiero

decir con fuerza, con pasión y esmero

de mi alma rebelde el pensamiento.

Si supieras que sabes lo que sabes

que es la ignorancia que tu mente enciende

que hoy el siglo te abraza y te comprende

y te llama a cantar entre las aves.

Por la grandeza que tu sangre encierra

el mundo sobre ti se inclina

y él será quien con gloria te redima

liberando del yugo nuestras tierras.

EL RANCHO

Rancho viejo de paja y palo

anda…anda, camina el tiempo

si no fuera por vos moriría, rancho.

El gaucho te canta

alegremente un estilo

de noche llueve y el rancho está solo

y yo en el camino y a pie pa´ mejor.

Por fin sale el sol

el rancho está contento y yo también

por eso siempre viviré en un rancho.

*De ningún modo

De ningún modo fue por olvido

yo no te pido que me des todo

nada más quiero que amarte mucho

cuando te escucho siempre te espero.

Si te has pensado que olvidaríamejor querría ser olvidado.

Vuelve al pasado con tus recuerdos

corazón lerdo, no has caminado.

El canto mío viene a decirte

que en vos al irte yo me confío

si te has cansado mejor no sigas

no me lo digas si entró el hastío.

De ningún modo nunca vendría

el alma mía sin darte todo

yo ni te pido que me recuerdes

si nada pierdes porque te has ido.

PATRIA

Del sol sus puñales rajaron tu cuero

tu cuerpo de madre que sangrando va

revientan tus venas, desbordan tu sangre,

los ríos que apagan tu sed de avanzar.

Los vientos degüellan tu grito de gloria

y el cielo llorando te quiere ayudar

besando tu boca cayó el viejo Artigas

pa´ volver adentro de nosotros hoy.