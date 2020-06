La página que cada lunes EL PUEBLO dedica enteramente a la creación literaria de salteños contemporáneos, hoy la ocupan poemas de Carlos María Cattani, para muchos conocido como CAMACA, seudónimo utilizado en diversas ocasiones.

Su vínculo con el quehacer artístico de Salto es, bien podría decirse, desde siempre: murgas, tertulias literarias, entre otras actividades lo han tenido habitualmente en primera fila, además de haber integrado durante algunos años -del gobierno departamental anterior- el área de Cultura de la Intendencia, a cuyo cargo estuvieron algún tiempo los talleres artísticos que desde allí se imparten.Nació en 1954. Periodista en medios locales, se desempeñó también en el diario Irupé, de Dolores, y textos suyos aparecieron también en otros diarios, y en las revistas de MEDABECA, Creato, La Hilacha, Hueco Subterráneo, Trilce, AlgoMÁS, así como en publicaciones literarias de Concordia, Paysandú, Paraná, Rosario (Argentina), México, Cuba y Australia.

Poemas suyos aparecen en el libro colectivo «10 poetas de Salto» (1986) y en la antología «Poesía del litoral» (2007).

Editó un trabajo periodístico titulado «Un embrujo llamado Fiesta de la Primavera» (Dolores 2004). Actualmente se dedica a la comunicación radial. Los poemas que siguen son de «Poesía del litoral».

LLEGAS RESOPLANDO

Llegas resoplando como una locomotora

como una barca traída por los vientos

y llegas al puerto de mi cama

a amarrarte

tibia y serena.

Tu geografía despareja

te ata cordilleras a la cintura

y es tu vientre el cofre donde guardas

el oro más preciado: el de la vida.

Allá afuera, el cielo trae tormentas

desata ráfagas salvajes

de un viento que estremece, la dársena, la escollera

y se pone a silbar de mal talante.

Entonces, pongo mi viejo corazón de puerto

transformo mis brazos en tus muelles

y desde el faro del vigía suelto un canto marinero

para que cierres poco a poco tus postigos.

Te oigo respirar acompasada

con esa paz de niña buena

y me siento el más feliz de los mortales

por el simple hecho de quererte.

Nosotros que supimos de naufragios

de amores perdidos entre las olas

hoy izamos las velas de un sueño

que navega a nuestras costas

desde hace casi nueve meses.

ESTELA Y EL MAR

En la fragua de los sueños

castigué metales hasta el alba.

Con el marrón de las palabras

formé tímidas oraciones

que un día, en pleno diluvio,

se transformaron en un mar de versos.

Viento en popa, sobre mi esqueleto

navegué aguas adentro, hacia la vida

y supe de esas cosas de la marinería

de puertos y amores

de pasar y no volver

de la larga lengua del lucero

atando madrugadas

asido al timón

salitroso y plural

la supe viva.

Anduve entre olas gigantes

con el pensamiento en los labios

y soplando en el viento como el viejo poeta

hasta que la soledad quebró mi nave

y revuelto entre camastros y maderos

floté en un naufragio de años

con motines a bordo incluidos.

Un día, harto de mar y de gaviotas

divisé su playa al romper el alba

y sin dudar enfilé hacia ella.

Caí a orillas de su piel

escribiendo mil te quiero en la arena

y yo que sólo había visto estelas en el cielo,

y estelas en la mar, descubrí que no siempre

las palabras se parecen a las cosas.

Pues una Estela del San Salvador me envolvió

a pura miel y sentimiento, me rodeó de amor

de sueños, de horizontes.

Los labios hablaron en su idioma de besos

encendiendo antorchas en los cuerpos

iluminándolo todo.

Y en la fragua donde arde la vida

el ritual de las nueve lunas acudió puntual a la cita

para ofrendarnos a Alfredo Manuel en un agosto

y ahora esperamos por Carlos Andrés

porque empecinados, fogosos y humanos

retamos nuevamente al destino.

No soy Ulises pero llegué a mi Ítaca,

no soy poeta pero escribo versos

y no hay días nublados ni naufragios

cuando Estela y el mar dicen que me aman.

EL TIEMPO

Hoy revienta o se quema

y nosotros

centinelas

animales de expectativas

con ganas de

saborear la aurora.