De Celia Ethel Sassi, salteña, son los poemas que hoy ocupan esta página.

En asuntos de creación literaria se considera autodidacta. Comenzó a escribir muy joven haciendo circular sus textos en pequeños círculos. Más tarde, la aparición de textos suyos en diferentes medios de comunicación como diarios y radios se hizo más intensa.

En los años 90 se suma al grupo literario Perfiles de Salto, del que ocupa la presidencia durante algún tiempo.

En 1995 se representa en el Ateneo su cuento «Fiesta en el Abedul». En 1996 participa de la actividad «Lengua Materna», dictada por el profesor Anais Pereira.

En 1998 integra el libro «Por los mismos caminos», año en el que también integra el grupo Amigos del Patrimonio Histórico.

En 2001 participa del libro del Jardín 103, titulado «Cuentos de abuelos», y en el año 2002 del libro «Inspiración».

Actualmente forma parte del grupo Sociedad de Escritores Salteños.

EL JUDAS DE SAN JUAN

La noche se arrimaba

y crecía la expectativa,

una alegría sincera

renovaba aquellos días

la noche de San Juan.

Recién nacía el invierno

y el frío se hacía sentir.

Un muñeco «acicalado»

merced del viento esperaba.

Muy ufano lucía

pantalón y zapatos rotos,

camisa estrafalaria

y un gorro apolillado.

Cartones y papeles

los vecinos arrimaban

y la hoguera comenzaba.

Los del barrio aplaudían

el chisporroteo zumbante

y se fundían en abrazos

al calor de la amistad

al primer canto del gallo

un pocillo de chocolate a compartir

y hasta el próximo SAN JUAN.

PALABRAS

Vasto mundo donde todas moran

vasto mundo donde todas giran

palabras que se guardan

palabras que se juntan

palabras endiosadas

palabras endiabladas

palabras que animan

palabras que arruinan

palabras que el tiempo atribuye

palabras que se diluyen

o que no llegan a nacer

palabras que se siembran

y no se recogen

palabras con futuro

palabras sin destino

vasto mundo

vasto poder palabras que honran

palabras que deshonran

palabras que no surgen

simplemente palabras.

ESPERANZA

Viene a mi memoria un antiguo letrero colocado a lo alto de la vía del ferrocarril donde se leía:

Pare mire y escuche.

Hoy se ha parado la humanidad toda frente al miedo y el dolor

Debiendo mirar muchas cosas para no sucumbir.

El mundo al borde de un colapso entenderá que es el momento para oír y velar por la supervivencia del «llamado de atención».

Escuchemos el clamor de la tierra torturada por el descuido y el abuso

a la sabia naturaleza.

La triste senda del padecimiento

tendrá un fin.

El manto oscuro que nos cubre se esfumará, dando paso a un panorama

más claro y más sensible.

Será una realidad y esperanza para

el futuro.

El virus no podrá devorar la

alegría del alma.

Porque tenemos fe en un Dios

que eternamente vela por nosotros.