A Germán Milich Escanellas pertenecen los textos, poemas en este caso, que EL PUEBLO dedica cada lunes a escritores salteños contemporáneos.

Hijo de dos conocidos profesionales salteños, el abogado, profesor y militante político Germán Milich y de la profesora (muy recordada por ejemplo por su paso como Directora del Liceo de San Antonio y su actual labor en Casa de Salto, Montevideo), Josefa Escanellas, Germán Milich Escanellas nació en Salto en el año 1974.

Es egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo (EMAD), murguista, Gestor Cultural y Licenciado en Artes Escénicas. Desde 2004 está radicado en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil donde coordina su proyecto «A Imensa Minoria» que tiene como misión desarrollar la economía cultural desde una perspectiva ambientalista.

Murga la inmensa minoría

La noche tiene una estrella

y me la quieren robar

agazapada en la sombra

ríe la melancolía

el egoísmo comparte

todo su bien, quién diría!

Las vanidades renuncian

al cultivo de su imagen,

llora en caudal la alegría

el avaro se libera,

el goloso recupera

el hambre de cada día

el lujurioso comprende

en una flor su epifanía,

se perdona el envidioso

confiesa el miedo el violento

el poder en un intento

pierde pie y desaparece

la pereza se reactiva

y se anula en movimiento

tiemblan todos los tiranos

tiemblan las ideologías,

cuando lo canta la murga,

en su sincera ironía

en su respetuosa ofensa

viene a decir lo que piensa

es la inmensa minoría.

Sueños y espejos

La noche otra

un sueño tuve

vi de repente

de estrellas un brillo.

Bosque,

en un,

perdido hallábame,

llamábate

y respondías me no,

buscábate

y encotrábate no,

miedo sentía

y parecido algo

a un inverso suspiro

como un ahogo

de fuera para dentro

tomó de mí cuenta,

robó de mí el hálito,

de pronto desperté

estabas no

mía eras no ya

tuyo sentías me no

mi triste sueño

realidad

hecho se había.

Eclipse

Ayer hubo en el cielo

un des alineamiento

de dos estrellas

que se gravitaban.

Testigos afirman

que a todos los astrónomos

les corrió un aire frío

por la espalda.

Según observaciones

una de las estrellas

parecía decir

mi urgencia

es olvidarla.

La estela de los astros

al contacto con la tierra

provocó tormentas;

en algunas localidades

hubo precipitaciones

y sólo unas pocas mariposas

se murieron de pena.

La luna,

bueno, la luna

mejor ni la mencionemos;

continúa mirándonos

desde el fondo del olvido

sabe que somos hechos

de paraísos perdidos.