Margarita Muñoa, «Piba», es la salteña con temporánea que hoy ha elegido EL PUEBLO para compartir textos suyos. Publicó el libro «Primera voz» en 1954 y «Por los puentes del aire», en 2009 (como parte del tomo Nº 19 de la Colección Escritores Salteños), más algunos textos dispersos en diarios y revistas. Nació el 18 de febrero de 1931. Docente de lengua Euskera y atraída desde joven por la danza, el teatro, la literatura, estuvo ausente de Salto durante bastante tiempo: vivió en Montevideo, en La Habana, así como temporadas en Chile, Brasil, etc. Fue importante su tarea como actriz, sobre todo en «El Galpón», pero también en el exterior. Formó parte de un elenco encabezado por China Zorrilla. Hoy está radicada nuevamente en esta, su ciudad.

TOUT PASE

Estamos frente a frente

separados

por la mesa de mármol menos fría

y dura

y frágil que nosotros mismos

menos opaca que el vacío mortal

que nos envuelve.

Dónde estás

dónde estamos.

La tarde se nos quiebra entre los dedos

y pasa

como un ómnibus más

hacia el olvido.

Cuándo

en quién de los dos

se murió el tiempo

en que cada minuto era la ocasión única

de bebernos el alma en cada paso

de sonreírnos piel a piel

de amarnos

como si el mundo fuera simplemente el lugar

donde habitábamos

y la vida

sólo existiera para cada encuentro.

El mar andaba suelto en nuestros besos

llevándonos

trayéndonos

desde el profundo abismo a la cumbre nos mecía

con su vaivén sonoro cantando por nuestra sangre…

Compañero

ya la lluvia no siembra con húmedos cristales

la senda luminosa que ha de traer tus pasos;

ahora quema por dentro de la sangre

cayendo silenciosa hacia la ausencia.

Por qué

dónde escondiste tu calidez secreta

la infinita ternura de tus ojos

y aquel dulce estallido de júbilo que era existir a un tiempo

y saberlo

y creer en el milagro.

Compañero

el sueño tiene leves largas patas de corza

acaso necesita descansar

las piedras del camino lastiman los pies débiles;

lo hemos hecho sangrar.

Ya no sé si asomándome a tus labios

vendrá otra vez el mar.

Hay un aire desnudo, despiadado en la tarde

fría como un final

y los ómnibus pasan

y nuestro tiempo pasa

compañero

y te vas.

CARTA DE MAYO

Antes que aquí en mis ojos

Y para siempre

Se detenga el cielo;

antes que por mis huesos olvidados

abra el musgo su labio verdinegro;

antes que de la mano de Dios

caigan las suaves pisadas de la muerte

a mi oído,

quiero vivir mi corazón entero,

mi sangre intacta,

mi presencia cierta;

porque la noche crece cada segundo

un siglo.

Porque cada latido

repite la agonía,

quiero sentir la clara llamarada

de estar viva,

de pie sobre la tierra,

de ser en mí y ahora

antes que ese minuto

extienda por mis párpados

su extraña herrumbre pálida.

Quiero la cabellera de la lluvia

resbalando

paisajes de frío por mi mano,

la luz del sol mojándome los labios;

esa aguda dulzura de tocarnos las venas

para escuchar el río suavemente salado

donde reposa el fuego,

antes que la piel rota de los días

lleve mi nombre del recuerdo al tiempo,

del alba al grito,

del olvido al viento;

antes que turbios peces de silencio

busquen su cauce en mí.

Aquí y ahora

sin palabras vestidas de soledad,

sin miedo

del profundo verano de tus brazos;

aquí ahora de pie sobre la tarde,

sobre la tierra,

sobre nuestra sangre,

vengo a buscar tu boca

y a encontrarte.

TODAVÍA

Si me bastara con cerrar los párpados

para que ya no estés,

para que nunca hubieran transcurrido

los días y los años de esta ausencia,

para no haber sabido

que estabas en el mundo;

si el viento de esta tarde de verano

deshiciera tu imagen como una nube más,

o me llevara

liviana y lentamente hacia el silencio;

si pudiera partir

para encontrarte

allí donde no existe el imposible,

abriría los ojos al sol hasta cegarme

para que no te fueras,

evocando minuto por minuto cada dolor

cada recuerdo tuyo

dichosa de saber que estás sobre la tierra,

vivo;

y volvería hecha lluvia

para tocar tu rostro

suavemente, con manos de agua limpia,

poder mirar una vez más tus ojos,

y dejarte partir

hacia el olvido.