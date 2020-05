Los poemas que hoy ocupan esta página pertenecen a Miguel Ángel Gallo, salteño nacido el 18 de diciembre de 1955. Funcionario postal durante muchos años, se jubiló del Correo de Salto en el año 2019. Ha obtenido distinciones en varios concursos literarios, entre los que se destaca algunos organizados por Diario EL PUEBLO.

Soñar un sueño

I

Anoche soñaba un sueño

en el cual tú te encontrabas

en dicho sueño me amabas

despertando mi pasión

sonaba como campanas

el latir del corazón.

II

Tu rostro sutil, difuso

muy lentamente emergía

haciendo la noche, día

con un dejo de nobleza

tu cuerpo tan armonioso

y radiante de belleza.

III

El viento sopló de pronto

y comenzaste a correr

yo no te puedo creer

sonó como en un lamento

no me vuelvas a soñar

te juro, cómo lo siento.

IV

Desperté muy angustiado

con la ilusión destrozada

preguntándole a mi almohada

cuál sería aquella razón

de ponerle un gran candado

al sentir del corazón.

Golondrinas

I

Bandadas de golondrinas

que año a año nos visitan

sin pensar si las invitan

aparecen en el cielo

con su línea inconfundible

nos deleitan con su vuelo.

II

La llegada de estas aves

ya nos anuncian verano

y tomados de la mano

vemos formar sus figuras

elegantes, misteriosas

con su gracia, su dulzura.

III

Llegan raudas y veloces

en un vuelo peregrino

desafiando mil caminos

vuelan, vuelan sin cesar

me pregunto qué misterio

las hace hasta aquí llegar.

IV

Al atardecer se juntan

comienza el revoloteo

pensativo yo las veo

la luna blanca de fondo

de golpe desaparecen

con su aire muy orondo.

Amistad

I

La amistad es un tesoro

que bien se debe guardar

tiene más valor que el oro

su llave difícil dar.

II

La amistad tiene ese efecto

el de brindarse, el de dar

donde regalas afecto

el hombro donde apoyar.

III

Es la mano que se extiende

cuando más la precisas

es la llama que se enciende

cuando hay oscuridad.

IV

Es aquella voz de aliento

el abrazo generoso

una bocanada de viento

y la franqueza en los ojos.

V

Compartir gratos momentos

la angustia de una tristeza

tal vez sea algún lamento

también darle fortaleza.

VI

Si al leer estas palabras

estás de acuerdo conmigo

quizás mi corazón abra

y podré llamarte amigo.

Solos

I

Me desperté en la mañana

cuando el alba se filtraba

y el reflejo en la ventana

me dijo que ya no estabas.

II

En el hueco de la almohada

dejaste tu huella fresca

y mientras eras amada

ardíamos como yesca.

III

En mi casa y en mi lecho

buscas refugio y placer

con una angustia en el pecho

que no puedes contener.

IV

Luego de estar en mis brazos

vuelves de nuevo a tu hogar

tu perfume como lazos

en el aire veo flotar.

Y me queda tu recuerdo

que se afianza sin cesar

seré loco o seré cuerdo

por querer tratar de amar.