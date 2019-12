Ocupan hoy esta página poemas de Nelia Farías, del libro “Designios” (ilustrado por Karina Osimani), que fuera presentado hace pocos días en el Gran Hotel Concordia.

La autora dijo en diálogo con EL PUEBLO: “no me considero una escritora, tan solo me gusta transmitir lo que mi inspiración me dicta y soy muy feliz haciéndolo; escribo desde niña y hace dos años atrás decidí publicar mi libro de cuentos titulado Ensueños y Realidades. Mi única ambición es cumplir mis sueños”.

ME INVENTO

Un mundo de sosiego yo me invento

—en él puedo entrar sin desconfianza—

donde reina el amor y la esperanza:

allí se puede librar mi sentimiento.

Un sendero con luz del firmamento

que me conducirá por mi añoranza

a un tiempo tan feliz y de bonanza

donde recobraré fuerzas y aliento.

Una razón allí siempre me espera.

Mi familia es el bien más atesorado:

en cualquier aflicción es la primera.

Aunque el sistema esté deteriorado

yo la valoraré de gran manera

en este mundo tan convulsionado.

GENTIL

Él es todo un caballero

su brazo siempre me ofrece

como una dama merece

me conduce con esmero

muy varonil y altanero

voy de su brazo segura

siempre me habla de cultura

de poesía, de caros sueños

del mundo somos los dueños

cómplices de la aventura.

MI PADRE, MI ORGULLO Y MI EJEMPLO

Hace muchos años que partiste

rodeado del amor de tu familia

a los que; a manos llenas, diste

tu esfuerzo, tu amor y tu alegría.

Padre: nos dejaste un gran legado

de responsabilidad y fortaleza

que en el corazón quedó grabado,

nos educaste con honor, con firmeza.

Hoy puedo recordarte con orgullo

y en tu día brindarte este homenaje

con amor, decir mi poema en un murmullo

y que los ángeles, te lleven mi mensaje.

Con orgullo: Hoy puedo mostrarle a mis hijos

el camino limpio que nos señalaste

y de mi mano confiada llevarles

con la cabeza en alto; como me enseñaste.

SENTENCIA

En un domingo lágrimas amargas

invaden tu rostro sin tu permiso

ellas llegan así sin un aviso

y tu dolor en lágrimas descargas.

Y no quieres vivir noches tan largas

en desvelos por quien nunca te quiso

y se marchó un día tan de improviso

lloras, por su culpa, una pena cargas.

Cansada de tantas desilusiones

el olvido buscas en la distancia

pero contigo van tus emociones.

Por ese mal amor que no renuncia

te persigue y mata tus ilusiones

y a un dolor sin fin él te sentencia.

HIPOCRESÍA

Me lastima la vil hipocresía

que solo viste de vana apariencia;

con su maldad servil y sin conciencia

no rinde a la verdad gran pleitesía.

Se burla de la buena cortesía,

cuando abraza el poder con prepotencia;

se olvida del amor y la decencia,

e impune continúa su falsía.

Tiene como su guía a la maldad

y busca —con tesón— el gran momento

de poder destrozar, con impiedad

y severa malicia, todo intento

de llegar a vivir con hermandad.

¡Duele la hipocresía: es un tormento!

EL ESCRITOR

Nunca nace del cemento,

sí, de caminos sinuosos,

de tierra, lagos fangosos

de baches y sentimiento.

De montes y cara al viento,

se adueña de la emoción.

Con gran imaginación

regala sus fantasías

en cuentos y poesías

y espontánea inspiración

Tocando hondos sentimientos

a sus versos les permite

que tu corazón palpite

con risas, llantos, tormentos,

de muy secretos momentos.

De amores y decepciones,

cuenta tantas emociones.

Su inspiración nos regala

y todo viste de gala

en sus versos y canciones.