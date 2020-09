Salteña nacida el 4 de diciembre de 1937, Nidia di Giorgio Médici vive en Montevideo desde el año 1964. Basta decir que es hermana de Marosa para entender que desde siempre respiró poesía. Son sus principales publicaciones los libros «Los últimos geranios», de 1990, y «Josephine La Nuit», de 2007. Sus años en Salto fueron de intensa actividad literaria, teatral y pictórica, participando en varios talleres de estas disciplinas. El retrato suyo que hoy publica esta página, es obra del pintor húngaro José Cziffery.

SUEÑO

Hoy es el cumpleaños de Marosa. Con mamá compartimos una pequeña habitación.

Las tres nos desplazamos levemente entre aquella brisa que solo agita la cabellera de Marosa ondeándola como si fuera de agua.

Mamá dice: -Me agradaría compartir un cumpleaños. Nos miramos un poco asombradas. Las tres jóvenes y bonitas.

Las tres con miradas muy dulces. Yo digo: -Hoy es el cumpleaños de Marosa.

Ahora la brisa ondea las tres cabelleras.

Mamá –desde la corpórea irrealidad- me pregunta, mirándome: -¿Por qué no me regalas un almanaquito?

SUEÑO II

Y Marosa se iba en la «proa» de un tren, la roja cabellera, la polera rosa, sobre los hombros el oscuro tapado, mirando hacia nosotros no mirando, con su sonrisa de Mona Lisa, tal si partiera, tal si viajara a esa ignota comunidad de la poesía.

Como volando se fue, partió.

Y nosotros allí sin saber qué decir, sin saber si llorar.

EN EL JARDÍN DE LAS LUNAS

Una extraña melancolía me atrapa desde que me extravié en el jardín de las lunas.

Aquí habito, pienso, hablo. Nadie sabe lo que digo. No me oyen. Nadie puede contestar.

Diviso un cometa. Se acerca pausadamente. Su efluvio me alcanza. Siento miedo. El frío es intenso. No tengo el tapado de lana, aquella que le quitamos a la ovejita mansa sin que resistiera.

Todo es luminoso, voy perdiendo la forma. Seguramente desapareceré cuando se oculte el cometa, prolongándome en el infinito.

El aire que parecía embrujado se desvanece. Ya no me encontrarán.

Una margarita con mi rostro jugará con los pétalos de todos los nombres que recuerdo.

GIANNINA, PARA TI

Espérame como todas las noches. A mi regreso, vendrás a mis brazos y saldremos juntas a pasear.

Si sientes tu corazón que late demasiado fuerte, no temas, es que integras mi propia identidad.

Ahora las calles son infinitas. Los paseos también. Nos guiará este resplandor de estrellas que escala los plátanos agrisados. Pero nosotras iremos más alto, por la senda de plata que solo puede trazar la luna.

Y cuando te vuelvas muy pequeñita y te deslices de mis manos, quizás para siempre, decirte que te reencuentro en una mariposa de tres colores, en los azahares, en los lirios amarillos, como Juan Ramón Jiménez a su Platero, no sé si es verdad, acaso no se perdieron las mariposas y las flores en aquel 15 de febrero del año 2000.

ENTRE PÁJAROS

Yo volaba sobre las torres entre las blancas palomas.

No encontraba el destino no podía escuchar tu voz.

Transcurrieron años. Por fin el reencuentro.

Amanecimos juntos. Juntos alcanzamos el molino, el verde bajo el sol. Los girasoles al vernos tornaron las caritas amarillas.

Volamos sobre el río. Volando te entrego el ramito aquel.

Tu voz me dice: -Es un sueño, esto es un sueño.

Y seguimos por el camino azul sobre los barcos entre los pájaros.

SIN RETORNO

Bajó mi padre en su carro de naranjas y margaritas.

Subí al estribo y remontamos el camino de los sueños.

Muy alto, pudimos enganchar en los pétalos de una estrella.

Solos y callados como siempre, únicos, cabalgamos sin retorno en un caballo quieto.

VENTANITAS POR EL CIELO

El cielo es un pergamino con un ojo pintado en amarillo.

Cae el sol como lluvia dorada transparente.

Las mariposas pliegan las alas en los escondites de las flores.

Los pájaros danzarines de plumas dibujan el nido, rehacen el breve lapso del amor.

Tomados de la mano cruzamos la inmensidad.

Y se abren ventanitas por el cielo.