Para esta página que los lunes EL PUEBLO dedica a la creación literaria de salteños contemporáneos, hemos decidido no tomar hoy un único autor, sino una serie de textos, de varios autores, que junto a otros, fueron publicados hace algunos años (2006) por la Asociación Literaria Perfiles de Salto en un libro titulado «Poesías al Viento», prologado por el escribano Enrique Cesio.

Canto de esperanza

Tengo un pájaro en mi pecho

que quiere salir volando,

es el pájaro que canta

aquellas penas del alma.

El pájaro compañero

que al sendero me acompaña,

aunque su canto es bajito

sus trinos están hablando.

Para cantar en la vida

no es preciso ser cantor,

sólo entonar lo que siente,

lo que siente el corazón.

¡Esta paloma en mi pecho

está casi sollozando…!

Pues no ve paz en el mundo,

no puede salir volando.

Paloma que estás herida

herida ya sin amor.

Hoy voy al canto contigo

juntos en esta canción.

Yo que nunca fui cantor,

hoy vivo con añoranzas,

salgo a dar mi serenata

¡como un canto de esperanza!

Eleazar Lleme

Si fuera verdad

Si fuera verdad para la gente

que tú estás conmigo,

te llamaría mi más grande amiga.

Si fuera verdad

que tu soplo puso

soles de calor

en mi corazón con frío.

Si verdad fuera

que tu espíritu amigo

guía mis pasos

en donde pienso y digo.

Guía mis pasos

en donde viviendo sigo.

Porque la gente

aún no lo cree,

pero para mí

es verdad irrefutable,

que tu blanca túnica

es como el vestido de un ángel,

por el que siento sed insaciable.

Ahora que me siento

como la blanca paloma

a la que cantó

el «flaco» Etcheverry,

herida por un águila en vuelo,

tú, aún, no me ofreciste consuelo,

y a este canto

lo digo en mi desvelo.

Pensando que aquí, quizás,

me ganaré el cielo.

¡Qué sentido tiene la vida

si con tu ausencia

no puedo remontar el vuelo!

Pablo F. Laszczuk

Viento

Invisible creador de formas, texturas,

colores.

Trazos que mueven nubes,

expresión surgida del no orden.

Cambiante belleza por la que recreamos

visiones.

Cuadros liberados del marco,

permanente propuesta para quienes

elevan sus miradas.

Acontecer sincrónico que envuelve al mundo

para asombro del viviente sensible.

Paleta oval continente de nubes

en la mano de un incansable pintor,

sobre fondos de cielo.

Luis Vesco

Aquel día

Verde y sereno

estaba el prado aquel día

la brisa a las mariposas mecía.

Traía aromas del alba

y sueños…

Que flotaban a la deriva.

Verde y sereno amanecía el prado

una y mil mariposas volaron aquel día.

Uno y mil capullos se abrieron

pero nada tan puro…como el amor,

que yo te ofrecía.

Nery Da Cunda

Capullo

Capullo que naces a la vida

y mueres desangrado

por una mano perversa

que de tu tallo te ha cortado.

¡Ay, qué dolor!

Ha caído un capullo,

sólo el sol lo presenció,

temblando de congoja

desangrándose de agonía,

tras el horizonte se ha ocultado.

¡Ay, qué dolor!

Una vida han quitado.

¡Ay, qué dolor! Ha caído un capullo

que jamás se convertirá en flor.

¡Ay, cómo duele! En mi jardín,

hoy, ha muerto una flor.

Mónica De Cuadro

Despierta

Si el cincel en la mano divina

tan perfecto ha querido crearte.

Si en la luz de los cielos un día

tu mirada ha podido quedarse.

Si puso en tu techo, al cobijo,

un soplo de aliento de ángeles.

Si en tu boca creó la palabra,

y de coros llenó tu garganta.

Si creó para ti la sonrisa,

en tus brazos amor y en tus manos caricias.

Si tus pasos pueden guiarte a su luz

¡hombre despierta, del mal sueño que tienes!

Por qué, en tus ojos las sombras del odio,

no dejan ver, el dolor de tu hermano.

Si cierras tu pecho, y en huracán transformado

aprietas tu boca, silencias tus coros,

y por ti, el mundo lamenta y sollloza.

¡Vuélvete luz, como has sido creado!

Faro infinito, fraterno, inviolado,

y en alas de paz, hombre, habrás regresado.

Marta J. García

Distancias

Separa la distancia las cosas en la vida:

más, en amor, distancia es solamente unión,

porque aquellos que luchan confiados en sus miras

sólo por estar lejos, se guardan más amor.

Separe cielo y tierra nuestro común destino,

separe nuestras almas la vana soledad,

pero no le temamos, sólo uno es el camino

que en el amor no hay vallas, ni tiempo, ni lugar.

Y vuelven a sentirse nuestras almas unidas

ahora algo separadas por tiempo y lugar,

y beban nuestras ansias las mismas alegrías,

que el tiempo y la distancia, no cuentan para amar.

José M. Avelino