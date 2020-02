Víctor H. Silveira, salteño, es autor de algunos libros de poemas como “El Cochero de Arjuna” (1994) y “Mientras Homero y Whitman rugían en los pinos” (2000). En el año 2000 también publica su obra teatral “El Decir de una Dama” (a la que hiciéramos referencia en la edición del pasado jueves), recreación teatral en torno a los años 1968-1972, en que el autor integrara el “Conjunto Decir”, dirigido por Nydia S. Arenas. Anteriormente había publicado: “Cuatro Poetas Jóvenes” (1977, con Martha Peralta, Elder Silva y Juan Martínez), “Tres voces, tres poetas” (1980, con Martha Peralta y Juan Martínez), “Diez poetas del Salto” (1986, con poemas de Altamides Jardim, Marosa Di Giorgio, Artigas Miláns Martínez, entre otros). En 1995, “Juglar, llave de arena”, junto a Rolando Faget y otros escritores. Entre 1993 y 1996 la Editorial La Balanza edita, en Salto y Montevideo, varias plaquetas suyas.

En Barcelona, la editorial Montebarna publicó “Mutaciones”, poemas de “El Cochero de Arjuna”. Otras de sus obras son “Réquiem a la Hora del Lobo” (obra teatral sobre Tchaikovsky, Primer Premio en su categoría en la VI Bienal de Primavera, 1996), “Rapsodia por Kafka” (1998, inédito) y “El Centinela de la Osa Mayor”, que se publicó en el mismo volumen con “Mientras Homero y Whitman rugían en los Pinos”. Silveira fue incluido por Miguel Ángel Campodónico en el libro “Uruguayos por su Nombre” (1996) y en el “Diccionario de la Cultura Uruguaya” (2003). Los poemas de esta página pertenecen a “El Cochero de Arjuna”, libro ilustrado por Juan Martínez.

BIOGRAFÍA

Nací con enero

y trigales

en el año

cuarenta y nueve

en un pueblo

pequeño

sol y trigo

estación de trenes

girasol

y recuerdo

sauces

y agua clarísima.

Nací con verano

en enero

el veintitrés

de aquel trigo

de aquella luz

dorada.

NI CIELO NI DIAMANTES

Fue en abril

del año sesenta y ocho

en la esquina

del Café Sorocabana.

y se oía

“Lucy en el cielo con Diamantes”

desde algún lugar.

Quiero decir

que así te conocí.

Y el amor

duró un poco más

que aquella canción

en los rankings.

Fuera como fuera

su melodía ya está

en la historia.

Como también

aquel mayo francés

y lo que siguió.

Pero de aquel amor

qué queda.

Solo dos manojos de cartas.

Ni cielo ni diamantes.

Dos despojos

llevados entre dos.

I-Negativo para revelar

Puesto así

desde cierto ángulo

este papel escrito

da un “off set” insólito

una fotografía dudosa

imposible de revelar.

En el séptimo verso

un segmento de pavor

un pasaje oculto.

Nada tan difícil

como trabajar

en este cuarto oscuro.

Pero ahí están

las imágenes

las palabras.

Basta usar

la lente adecuada.

La traición

como siempre se hará

al querer traducir

lo intraducible.

Por algo Rimbaud

dejó de escribir

para siempre

y se dedicó al comercio.

Tal vez fuera lo mejor.

Ríanse

gente amiga

si me ven haciendo una hoguera

con todos mis versos.

II- REVELADO

Así puesto

en el preciso ángulo,

este papel escrito

muestra un impreso inusual.

Y alguna fotografía

con un trucaje desconocido.

En una de sus aristas

un segmento de horror.

Pasaje velado y sin embargo

expuesto.

Nada tan difícil

como trabajar

escribir

traducir

en este cuarto

demasiado iluminado.

Leer y volver a leer.

Decodificar

traducir

confrontar viejas fotos.

La alta traición

se hará como siempre

al traducir lo intraducible.

Aquí se inicia

el punto sin retorno

para darse por vencido:

otros son los grandes

y sin embargo no humilla

la pequeñez de la tarea.

Sobre el infierno, un balbuceo.

No el grito.

Por otro lado

y guardando todas las distancias

hoy me pregunto por qué razón

Rimbaud dejó de escribir

para siempre

y se dedicó al comercio.

O al tráfico.

Es decir: el revés del Infierno.

Después del mármol

Busqué la estatua,

la vi.

Busqué su belleza,

la hallé.

Busqué a su autor,

lo encontré.

Busqué al autor del autor:

estaba escondido

tras puertas

cerrojos

y velos

(Casualmente yo también

andaba escondiéndome).

Se apiadó de mí.

Su severo rostro

sonrió.

Pero no nos hablamos,

lacónicos los dos.

AHORA

Ahora

en este tiempo

sin tiempo

de reloj quebrado

y minuto incierto

creo he encontrado

un eterno instante

que tiene un secreto

venal y tremendo.

Ahora

comprendo

por qué ya fui viejo

en mis veinte años

y por qué soy niño

en mis veinticinco.