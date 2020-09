POR: JORGE PIGNATARO

Salteño, nacido en la zona rural del Paso Morales el 2 de agosto de 1952, Idelfonso García es el autor de estos versos criollos. Cuenta que escribe siempre y con gran fluidez, lo que hace que pocos crean que su formación no pasó de 3er. año escolar, en la Escuela Nº 66 de Tropiezo. Vivió en Montevideo, Rivera, Tacuarembó, y actualmente vive otra vez en Salto. Con resignación cuenta además, que en alguna oportunidad, sus versos fueron plagiados y aparecieron en algún disco, grabados como canción, con autoría de otro compositor.

CUANDO REVIENTE

LA SOGA

Quiero llegar con mis coplas con mi voz y mi guitarra a toda la gente humilde

que rodea la comarca

los que luchan por la paz

y honestamente trabajan

alimentando ilusiones

sin perder las esperanzas

aunque reviente la soga

en la última cinchada.

No le canto al impostor

ni al que roba ni al que mata

ni al avariento que sólo quiere embuchar las entrañas,

tampoco le canto al falso

ni al que miente ni al que engaña lo más digno para un hombre es mantener limpia el alma

aunque reviente la soga

en la última cinchada.

Siempre le canto al amor

que en nuestro ser es la savia

es principio de la vida

según bíblica enseñanza

no le canto al que hace guerra ni canto al de la arrogancia canto por paz y humildad y no le canto al que manda aunque reviente la soga en la última cinchada.

Le canto a la juventud

que es futuro del mañana

al adulto, al anciano

y a los niños de mi patria

y le canto al más humilde

con expresión sana y amplia, no le canto al opresor

sangrador del que trabaja

aunque reviente la soga

en la última cinchada.

Canto por la tradición

por la verdad del que ama

sin maldad, sin egoísmo

sin credos y sin venganzas

canto por la libertad

que llevo dentro del alma

y cantaré hasta el día

que al fondo del pozo vaya

cuando reviente la soga

en la última cinchada.

PAL´

LADRILLERO

Anónimo ladrillero

artesano de mi tierra

hombre curtido de sol

mojón de la patria vieja

a tu arcilla vas moldeando

en jornadas de horas lerdas.

El pisadero es martirio

la carretilla proeza

santo sudor que derramas

empuñando la adobera

vas cortando una esperanza que con las manos moldeas.

Engavillado el adobe

al lado del corte orea

se asemeja a un gran panal

de gigantesca colmena

y un horno que está quemando parece un volcán que humea.

Agalludo debe ser

el que enfrente tal tarea

amasijo sol o frío trasnochada de las quemas

sabe apuntalar la noche

con caña, tabaco y yerba.

Hombre que llevas la patria

prendida de la asidera

héroe de lucha en silencio

ante nada te doblegas

pues de tu arcilla sagrada

depende el pan de tu mesa.

Es para ti que hoy estampo

esta cestilla que premia

tu trabajo y el esfuerzo

de tu anónima bandera

que imaginaria y erguida

sobre un gran mástil flamea.

CENTENARIO TRONCO

E´ PLÁTANO

Árbol de Plátano fuiste

frondoso por tu ramaje

en un nutrido follaje

cuántas aves guareciste

hoy solo tu tronco existe

porque el hombre despiadado a tus gajos ha tronchado para leñarlos tal vez

sin pensar que alguna vez

en tu sombra ha descansado.

Tus raíces afirmadas

cual tentáculos al piso

y por los cortes rojizos

vierte la savia melada

y ya no queda más nada

de tu legendaria imagen

la ilustración del paisaje

la que aguantó cien pamperos por eso estos versos quiero dejarte como homenaje.

Cuántos pájaros cantores

en tus ramas anidaron

y los pichones emplumaron

como capullos de flores

cuántas escenas de amores

supo proteger tu sombra

y cuando en versos te nombra se conmueve este poeta

viendo en ruinas tu silueta

por la destrucción que asombra.

Me siento también herido

al verte despedazado

en el campo desolado

como un caudillo vencido.

Soy hachero y he venido

a cumplir una función

y en esta contradicción

que me invade de tristeza

pido a la naturaleza

perdón… mil veces perdón.

El sudor que aquí derramo

son lágrimas que me brotan

por los poros, gota a gota

por el oficio del ramo

árbol de plátano estamos

cada cual en su misión

por montaraz tradición

clavó el hacha en tus raíces

para que afloren matices

en brasas de algún fogón.

PÓSTUMAS

A GARDEL

Traigo un canto milenario

en los labios florecidos

con los versos bien medidos

para un cantor legendario

trasnochador de escenario

de los cien barrios porteños

el arrabalero dueño

del tango y de la milonga

y del tiempo que prolonga

sus más anhelados sueños.

Dicen que fue coronel

El padre de ese gran hombre

de reconocido nombre

que fue Don Carlos Gardel,

por Valle Edén y por él

y todo Tacuarembó

el lugar donde nació

así lo afirma la historia

y en honra por su memoria

hoy vengo a cantarle yo.

Criollo cantor oriental

los paisanos lo apodaron

por su cantar lo igualaron

con el trino de un zorzal

su voz de retorno inmortal

cuando un trágico accidente pleno apogeo y la muerte

lo atrapa allá en Medellín

dándole tan triste fin

a quien alegró a tanta gente.

Por las barriadas porteñas

fue destaque, aún lo es

con Leguizamo después

en el turf se desempeña

y su estampa se diseña

por los países latinos

iluminando el camino

cual diáfano que destila

y con la fama desfila

desde el terruño argentino.

Se hace mito en la leyenda

como tantos otros baluartes que también formaron parte de cantares y contiendas siguiendo la misma senda como histórico vergel

cada verso fue cincel

cada estrofa un eslabón

y el arte fue la pasión

deIdelfonso Garcíal gran Carlitos Gardel.