Por: Jorge Pignataro

Diversos en género, temas, estilo, muy variados -como es casi natural tratándose de diferentes autores- son los textos de salteños contemporáneos que hoy ofrece esta página. La excepción la hace Sirio Sosa, que no nació en Salto sino en Pando, pero es, como se dice habitualmente, salteño por adopción; es la excepción también porque ya no está vivo (falleció hace pocos días aquí en Salto); y su poema refiere al Sudehitodo, arte marcial creada por él mismo. Completan la página textos de Celia Sassi y Mari Judith Gularte.

EL PASEO (de: Celia Ethel Sassi)

Salir a caminar una mañana de abril por las arboladas calles de Salto es disfrutar de la vida. Observar esos zaguanes con amplias escaleras de mármoles blancos aún, nos lleva a imaginar cómo serían esas casonas señoriales, habitadas hace más de cien años. Hoy solo vemos vestigios de un pasado de esplendor. En algunas solo queda el silencio y la nostalgia en los paredones dormidos. En otras los años los han cambiado. Se han convertido en museos, bibliotecas, centros públicos o privados. Deteniendo mis pasos en la conocida casona celeste imagino por un momento como serían los días de Carlota Ferreira rodeada de lujos y subiendo su voluminosa figura al carruaje para encontrarse con su amado amigo Juan Manuel. A las hermanas Harriague con sus largos vestidos disfrutando de un mate, tras las rejas enjardinadas de la calle Uruguay. Si Enrique dedicó sus versos al ciprés en una mañana soleada en el chalet «Las Nubes». A Horacio rodeando su casa quinta en la bicicleta a todo pedal con los amigos de la sociedad ciclista. Regreso a mi barrio mezcla de ayer y de hoy acompañada de un cariñoso perro callejero que mueve la cola constantemente… Y no sé si hay arena en mis ojos, o estoy conmovida con algunas iluminadas visiones en la linda mañana de abril.

LA PLAZA SUEÑA (de: Celia Ethel Sassi)

Al atravesar entre caminos sinuosos la gente acorta distancia en las mañanas gélidas y grises. Hay solo quietud bajo un manto de espesa niebla. Ausente de niños, de estudiantes y de ancianos. Ni una mirada a los bancos húmedos y solitarios. Solo rompe el silencio el tañido de las campanas de la iglesia llamando a misa. Los árboles desnudos duermen pacientes, esperando la tibia caricia del sol y el gorjeo del algún pájaro. Sueñen con el estío, para participar del bullicio, proteger con su sombra, alegrando el paisaje con flores multicolores. La plaza sueña vestirse de fiesta como antaño, en las celebraciones patrias engalanada de banderas y palomas blancas mientras el sol baña de oro el entorno a los primeros acordes del Himno Nacional, donde toda la plaza vibra de emoción de su pueblo. O tal vez guarde visión de los domingos de otrora, con las retretas y complicidad de los primeros idilios donde esconden secretos todos sus rincones.

UNA MIRADA AL BALDIO (de: Celia Ethel Sassi)

Ahí está perdido en el tiempo donde el aire es generoso y la natura le dio libertad para crecer en el entorno silencioso. Tal vez a su paso esté ese baldío medio escondido, donde la gente pasa murmurando con el desprecio…qué pastizal. Por qué no limpiaran la maleza. Pero muchos seres del reino animal y vegetal tienen su hábitat y benefician al humano. Es donde trinos y gorjeos despiertan entre revuelo de alas coloridas cuando el sol despereza. Donde los muros disimulan su vejez adornándose con verdes caireles de una enredadera y alguna araña enseña su arte geométrico. El palan palan se levanta mirando al cielo sin molestar. Donde el tránsito ordenado de las hormigas fluye sin cesar. Donde recorre el matorral alguna vaquita de San Antonio en busca de pulgones dañinos. Las abejas zumban en el aire. El diente de león verde, muy verde se viste de flores amarillas y recibe a mariposas y colibríes en primavera. Así despierta una semilla, asoma una escoba dura y se abre camino la hierba buena. Todo un compendio de vida en un rincón mal visto. Y cuando el sol bosteza las bellas libélulas abren sus alas de sutil encaje y devoran los mosquitos sin cesar. Ya con el manto de la noche varios seres diminutos surgen por doquier. Las luciérnagas encienden sus candiles y los grillos ofrecen serenatas a lo largo de la noche. Hay vida en el baldío! Hay VIDA!

PRIMAVERA (de: Mary Judith Gularte)

«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera»

Pablo Neruda

¡Ven que aquí te espero!

Es el sendero que huyen los avatares,

donde prima la brisa abriendo las campanas

que suenan en ese eco, renace.

¡Alégrate junto al colibrí que llegó

para quedarse!

Trae esperanza para los suspiros dormidos

como un crisol lleno de bendiciones.

La brisa se hace presente encantada, perfumada.

Te crecerán alas para cruzar las escarchas.

Cada huella será renovada… germinando

semillas nuevas.

¡Descubre tú! luminosas azucenas cuando el

sol brille.

¡Ven amiga! Ya tu figura viene ataviada de

madreselvas y rosas azules.

Ven y envuélvete en la magia de seda que

te cubre, para cantar lo soñado ¡Es primavera!

MARCHA DEL SUDEHITODO

(de: Sirio Sosa. Musicalizada por José Luis Curubeto y Guillermo Curubeto)

Siempre unidos los sudehitodokas

Para el bien y jamás para el mal

Por la puerta que abrió el Maestro

Tomaremos el camino ideal.

Somos hombres de una sola pieza,

somos gente derecha y cabal

por si alguien bloquea el camino

practicamos este Arte Marcial.

Nuestra patria es el mundo entero

a todo hombre llamamos hermano

a ningún malhechor le tememos

a todo hombre de bien respetamos.

Somos libres de toda cadena,

a la muerte no tememos jamás,

somos hombres que amamos la vida

y luchamos por la libertad