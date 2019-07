De Amado Dubarry Bernhard son los textos que hoy ocupan esta página.

Nacido en Salto el 16 de diciembre de 1958, Dubarry es un conocido comerciante de nuestro medio y alguien que ya ha impuesto su nombre en las letras salteñas. Ha obtenido importantes reconocimientos en concursos literarios (por ejemplo, en uno de “microrrelatos” organizado por Antel y otro que organizó la fundación Camilo José Cela, de España). Además, tiene publicaciones propias, como la novela “Puñado de piedritas blancas”.

Durante algunos años asistió al Taller literario Horacio Quiroga que, dirigido por Leonardo Garet, funcionaba en la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola. Los versos que hoy comparte EL PUEBLO son justamente de sus épocas de tallerista (de hecho, se observa que el primer poema es precisamente un “ejercicio” típico de taller, en este caso con versos de ocho sílabas y rima asonante en los pares). Alguna vez, reflexionando sobre la importancia que tiene la lectura en alguien que escribe o aspira a escribir, decía Dubarry a este diario: “¡Cómo forma la lectura, pero la lectura de toda la vida! Uno parece que lee y cayó en un tacho vacío… pero allá un día estás escribiendo y te surge algo leído. Parece que la mente va seleccionando cosas que después va a utilizar. Yo a veces pienso que empecé un poco tarde a escribir, pero no hay mal que por bien no venga, porque como dice Leonardo (Garet), fueron muchos años de escribir sin máquina y sin lápiz. Porque te das cuenta que desde gurí estabas escribiendo sin máquina y sin lápiz”. Y al preguntársele concretamente qué características entiende que debe tener un escritor, decía: “Ser un muy buen lector en primer lugar. Pero lector de toda una vida, no empezar a leer hoy para escribir mañana. Yo me acuerdo que muchas veces me acostaba a leer el diccionario, entonces uno va asimilando, ampliando el lenguaje. Observar mucho, tratar de pulir cada frase… y exigirse mucho, yo insisto con el trabajo, con pulir, con ponerse del lado del lector y pensar si le gustará o si le parecerá una grosería…es todo un tema pero es apasionante”.

EJERCICIOS DE OCTOSÍLABOS CON RIMA ASONANTE

I

Si es romance no hay remedio,

octosílabos tendrá,

cuando menos cuatro versos,

los demás a voluntad.

Primer par fija la rima

que otros pares llevarán,

deberá ser asonante

del principio hasta el final.

Verso de final agudo

una sílaba pondrá,

si en esdrújula termina

una deberá quitar.

II

Cincel que desnudas mármol

buscando la oculta forma,

pincel que cubres la tela

buscando el color que asombra,

pluma que tejes con letras

las palabras que emocionan;

no olvidéis el noble arado

-al que la tierra enamora-,

a la titánica fragua

que el hierro somete y forja,

y el hacha cortando el árbol

que hecho cuna ríe y llora.

III

Cabalga el niño de sueños

montado en blanco corcel,

con los ojos apretados

tratando de ver sin ver.

Le implora el viento al oído

para cabalgar con él,

pero el niño no lo escucha

mientras corre en su corcel.

Invoca el niño los miedos

que le temen responder,

seguro está de vencerlos

mientras corre en su corcel.

No sabe que es libertad

lo que amenaza romper,

su pecho en diez mil chispitas

mientras corre en su corcel.

Ajusta el niño las bridas

del blanco, blanco corcel,

mientras gira gira y gira,

el quejoso carrusel.

IV

¡Detén tu reloj maldito

relojero del infierno!

-El tiempo no es lo que corre,

sino lo que llevas dentro.

¿No ves como se me acerca

la muerte a cada momento?

-No es el tiempo lo que corre,

sino lo que llevas dentro.

LECCIÓN SOBRE LORCA

Lo recuerdo bien.

Las sombras arrinconadas cercando el aula clara.

Lo recuerdo bien.

Miles de ojos, prisioneros de tapas oxidadas,

observándonos ansiosos.

Lo recuerdo bien.

Unas manecillas antojadizas y cómplices

queriendo dar las cinco,

de otra tarde, de otro siglo.

Lo recuerdo bien.

Sobre la mesa de estudio,

extendido un capote de arena roja,

y sobre él, el cubilete de la sabiduría

arrojando dados cargados de versos desnudos.

Lo recuerdo bien.

¡Cómo no recordarlo!

Si fue la tarde que conocimos la poesía.