Cuando en esta página de lunes, en que EL PUEBLO comparte la creación literaria de salteños contemporáneos, uno se repite, es porque intentamos mostrarlo en sus diferentes géneros de producción. Es lo que sucede hoy. Un cuento («Vigilia») de Luis Do Santos, salteño por adopción, nacido en Calpica (departamento de Artigas) en 1967 y autor, entre otros títulos, de la exitosa novela «El zambullidor», ocupó esta página el lunes 1 de julio del año pasado.

Pero hoy es el turno para su creación en versos, por eso estos poemas.



NOSTALGIAS

¿Quién desanda los caminos de la aurora

cuando el tiempo de nadar se desvanece

y en la audaz mirada ganadora

guarda el secreto del sol cuando amanece?

¿Quién hilvana los sones de la noche

escribiendo canciones trasnochadas

y arranca a las cigarras el reproche

por vagar despuntando madrugadas?

¿Quién voltea soledades con poesías

empuñando el diapasón que nunca olvida

y le pinta interminables melodías

al oscuro pentagrama de la vida?

¿Quién se burla de los azares de la suerte

y en el canto de los ríos enmudece?

¿Quién desnuda los silencios de la muerte?

Vos …y tu ronco saxo que estremece

(Al músico genial, al abuelo Ignacio Ardohain)

ZITARROSA

Esa viola viril rompiendo sones

galopa a rienda suelta hacia la vida

y un patio azul de trinos y malvones

oscurece de amor por tu partida.

Eco lejano de rotas bordonas,

se anuda el silencio,

despierta por verte

y solo y envuelto en tristezas

vichonas

camina mi pueblo

pulseando tu muerte.

Llanto amargo de violín alfarero

que allá arrastra un adiós

en retirada

y un adagio y una

voz y aquel sombrero

quedaron sin vagar la madrugada.

El traje gris, tu pelo engominado

ya marchan rumbo al sur

de la memoria

y envuelto en el ayer el empedrado

te dibuja en las huellas

de la historia.

Ahí va mi pueblo, la rabia en el alma

anda en el aire colgada una rosa

milonga bohemia rasgando la calma

llorando nostalgias por vos…Zitarrosa.

MIEL DE FRONTERAS

(Al hermano Elder Silva)

De allí me habrán quedado las flojeras

los agostos desteñidos

los desaires.

De allí me habrán venido los azares

las mieles insulsas

los dolores.

Mamá traía sol en los breteles

y sudor y bolsos y bananas.

Yo venía siempre en ventanilla

aferrado a su mano de condesa

con aquel mundo que era todo mío.

El pan, mamá, la risa

y el atado de ticholos.

Sobre el techo del ómnibus

el silencio helado.

El hombre camina los pasillos

las mujeres esconden los bagayos.

Allá viene el olvido con bigotes

a roer la telaraña de mis sueños

y arrancarme la dulzura de las manos.

Nadie puede

pasar amor de contrabando,

nadie puede.

Ahora me entendés si tengo miedo

de perder tu corazón en las aduanas

vos que sos la miel de mis fronteras

y el alma celofán de mis ticholos.

Ahora me entendés

si a veces vuelo a ras de las orillas

si a veces traigo pájaros sin cielo.

Nadie puede

pasar amor de contrabando,

nadie puede.

HORACIO

El verso descubre tus cielos descalzos

con nubes que escriben caricias y penas

con viejas mentiras y lluvias que esconden

silencios de amor, de locura, de muerte.

Te fuiste una tarde a vibrar nuevas cosas

al suelo viril de lejanas sabanas

buscabas la vida y allí te encontraste

almohadas de plumas que

engendran horrores.

La verde caricia de un sol tropical

salpica tu nombre por toda la selva

y el negro mirar de tus ojos, Horacio

navega sin rumbo, navega y navega.

Volviendo a tu suelo me enredó el camino

buscando rincones, soñando tu voz,

tu voz que proclama leyendas y rimas

que cuenta nostalgias y siembra poesías.

No importan, Quiroga, los plagios del tiempo

los falsos olvidos, los magros lamentos,

tu pluma deshace misterios y vuela

cual pájaro ciego desgarrando el viento.