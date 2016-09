(Del Cultural de El País)

Anoche tuvieron la gentileza de visitar nuestra casa nuevamente. Lamentablemente no pudimos recibirlos con los honores que ustedes se merecen porque estábamos pasando unos días en La Paloma. Sentimos mucho que en esta oportunidad se hayan encontrado con algunas dificultades que espero atribuyan a la casualidad y no a la falta de cortesía.

Constatamos que tuvieron que meter un gato hidráulico para abrir el vallado perimetral con todos los gastos y esfuerzos que eso implica, luego arrancar la reja de una ventana utilizando una palanca y por último desconectar los sensores de la alarma. Les rogamos nos disculpen por esas dificultades. Somos conscientes de que deben haberles acarreado pérdidas de tiempo y esfuerzos. No era nuestro propósito ocasionarles ningún perjuicio ni entorpecer su trabajo. Debido a un imperdonable olvido también omitimos dejarles, en lugares bien visibles, dólares, cheques firmados, dinero suelto y tarjetas de crédito, elementos que a quienes ejercen su digna profesión resultan tan importantes. Para colmo, tampoco tuvimos la precaución de proporcionarles recipientes adecuados de esos que utilizan normalmente para los imperiosos desahogos a que los conduce la tensión nerviosa de su dura profesión. En otras oportunidades, como ustedes recordarán, les hemos dejado soperas, guiseras, ollas, fuentes y toda clase de elementos hondos capaces de proporcionar comodidad para sus menesteres, así como toallas, sábanas, papel de cocina, repasadores, polleras, cortinas y otros elementos similares que siempre sacan de apuro.

Comprendemos que a ustedes les sea imprescindible marcar su territorio para conocimiento de sus colegas y sabemos de la extrema prolijidad con que lo hacen. Reitero nuestras excusas y prometo que estas distracciones no volverán a darse. No es posible que una relación de tantos años como la que tenemos nosotros, cimentada en las innumerables visitas que ustedes han llevado a cabo —no solamente a nuestra casa sino a la de todos nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos— se vea interrumpida por obstáculos que lo único que hacen es impedir nuestra larga relación. ¡Cuánto mejores eran aquellos tiempos en que uno concurría a la feria de Piedras Blancas y recuperaba honradamente y a buen precio todas sus pertenencias! ¡Qué cómodo era reclamar en la comisaría más próxima y contar con la buena voluntad y la ausencia de codicia de algún agente!

Es incomprensible, señores ladrones, que existan espíritus egoístas y poco abiertos al mundo de hoy que no comprendan el espíritu solidario con que ustedes llevan a cabo sus tareas. La sociedad ha cambiado y no reconoce la justicia distributiva que aplican cuando llevan a cabo sus acciones. Ni siquiera es reconocido que ustedes, con la perfeccionada y costosa tecnificación alcanzada y la habitualidad de sus presencias hogareñas, ya configuran parte de nuestra identidad nacional.

Es impensable imaginar nuestro país sin ladrones, boqueteros, punguistas, copadores, rapiñeros, violadores de cerraduras, descuidistas y todos los demás subgrupos que integran un gremio tan activo puesto al servicio de la comunidad. Muchos piensan que robar es fácil y exento de costos. ¿Y el precio de las armas y las balas? ¿Y el IVA que pagan? ¿Y la inflación a la que son sometidos? ¿Y las horas de vigilancia que invierten cuyo laudo hay que pagar? ¿Y las linternas, llaves apropiadas, ganzúas, sierras, barretas, punzones y gases adormecedores de perros en los que hay que invertir? ¿Y lo que se pierde en la reventa a los reducidores? ¿Y las comisiones que es necesario costear?

Compruebo con dolor y desazón, amigos ladrones, que las normas que procuran ayuda y comprensión para los desvalidos sociales los han dejado afuera. Se da por admitido que el Estado aplique a sus deudores intereses por mora propios de avezados delincuentes, cobre impuestos a los propios jubilados robándolos dos veces, ponga multas a discreción y le saque el dinero a la gente por cualquier motivo no bien entra a una oficina pública. En esos casos, la reacción siempre es menos virulenta que la que se aplica al pundonoroso gremio que ustedes integran. Quiero expresarles por medio de estas líneas mi más completa solidaridad, mientras aguardo confiado me sean devueltos aquellos objetos por los que profesaba singular cariño.