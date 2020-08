Por :Jorge Pignataro

1920 – 18 de agosto – 2020

Se cumplen hoy los 100 años del nacimiento de una de las mayores poetas uruguayas: Idea Vilariño. Nació y murió en Montevideo. Nació el 18 de agosto de 1920 y murió el 28 de abril de 2009.

La sencillez de su poesía, que lejos está de caer en simpleza expresiva, logra un admirable acercamiento con el público lector.

El acompañamiento de acordes musicales a sus versos es otro elemento que ha contribuido mucho a su difusión, siendo en este caso quizás el ejemplo más claro el poema «Los Orientales» («De todas partes vienen…sangre y coraje…los orientales…»).

Idea estuvo en Salto por última vez en el año 2001, cuando participó en el salón principal de la Sociedad Italiana del recital poético «Naranja en Llamas» (organizado por el Centro Regional de Profesores), nada menos que junto a Marosa di Giorgio, Circe Maia, Jorge Arbeleche, y otras varias personalidades de la más alta poesía nacional del momento.

Es realmente muchísimo lo que de ella podría decirse, además de que fue poeta, ensayista, traductora, docente, crítica literaria, y que perteneció al grupo de escritores conocido como «Generación del 45» (junto a Mario Benedetti, Carlos Maggi, la salteña Ma. Inés Silva Vila, etc.). Pero, una vez más lo decimos, el mejor homenaje para un escritor es leerlo. Que nos hable ella a través de estos poemas:

LA NOCHE

La noche no era el sueño

Era su boca

Era su hermoso cuerpo despojado

De sus gestos inútiles

Era su cara pálida mirándome en la sombra

La noche era su boca

Su fuerza y su pasión

Era sus ojos serios

Esas piedras de sombra cayéndose

en mis ojos

Y era su amor en mí

Invadiendo tan lenta

Tan misteriosamente.

LA PRIMAVERA ENTERA

La primavera entera

Con palomas y tallos y huracanes

Con baldes de agua tibia

Con una mariposa corpulenta

Aleteando afelpada

Con un jardín un bosque una floresta

Poblada de humedad y hojas podridas

Y fragancias y vahos y vaharandas

Y raíces feroces y qué no

Toda la primavera se volcaba

Respirando durmiéndose

Aleteando en mi lecho.

SI MURIERA ESTA NOCHE

Si muriera esta noche

Si pudiera morir

Si me muriera

Si este coito feroz

Interminable

Peleado y sin clemencia

Abrazo sin piedad

Beso sin tregua

Alcanzara su colmo y se aflojara

Si ahora mismo

Si ahora

Entornando los ojos me muriera

Sintiera que ya está

Que ya el afán cesó

Y la luz ya no fuera un haz de espadas

Y el aire ya no fuera un haz de espadas

Y el dolor de los otros y el amor de vivir

Y todo ya no fuera un haz de espadas

Y acabara conmigo

Para mí

Para siempre

Y que ya no doliera

Y que ya no doliera.

YA NO

Ya no será

ya no

no viviremos juntos

no criaré a tu hijo

no coseré tu ropa

no te tendré de noche

no te besaré al irme

nunca sabrás quién fui

por qué me amaron otros.

No llegaré a saber

por qué ni cómo nunca

ni si era de verdad

lo que dijiste que era

ni quién fuiste

ni qué fui para ti

ni cómo hubiera sido

vivir juntos

querernos

esperarnos

estar.

Ya no soy más que yo

para siempre y tú

ya

no serás para mí

más que tú. Ya no estás

en un día futuro

no sabré dónde vives

con quién

ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca

como esa noche

nunca.

No volveré a tocarte.

No te veré morir.