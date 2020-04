También esta semana, justamente el 28, se cumplió un año más de la muerte de la poeta Idea Vilariño, acaecido el 28 de abril de 2009. Hace algunos días señalábamos desde esta página que este año sería de permanentes homenajes a ella y a Mario Benedetti, porque es el del centenario de sus nacimientos.

Esta semana, distintos sitios de internet se han visto llenos de homenajes a Idea, con distintas personalidades de la cultura que subieron a la redes videos con lecturas de poemas suyos o incluso canciones cuya letra le pertenece a Idea Vilariño, como la famosa «Los Orientales», que tanta difusión dieron en su momento, entre otros músicos, Los Olimareños.

Poeta, docente, traductora, crítica literaria, ensayista, había nacido en Montevideo el 18 de agosto de 1920, por lo que falleció (también en Montevideo) a los 89 años. El mejor homenaje es la lectura de algunos de sus versos:

Te estoy llamando

Te estoy llamando

amor como al destino

como al sueño

a la paz te estoy llamando

con la voz con el cuerpo

con la vida

con todo lo que tengo

y que no tengo con desesperación

con sed con llanto

como si fueras aire

y yo me ahogara

como si fueras luz

y me muriera.

Desde una noche ciega

desde olvido

desde horas cerradas

en lo solo sin lágrimas ni amor

te estoy llamando

como a la muerte

amor como a la muerte.

Si muriera esta noche

Si muriera esta noche

si pudiera morir

si me muriera

si este coito feroz

interminable

peleado y sin clemencia

abrazo sin piedad

beso sin tregua

alcanzara su colmo y se aflojara

si ahora mismo

si ahora

entornando los ojos me muriera

sintiera que ya está

que ya el afán cesó

y la luz ya no fuera un haz de espadas

y el aire ya no fuera un haz de espadas

y el dolor de los otros y el amor y vivir

y todo ya no fuera un haz de espadas

y acabara conmigo

para mí

para siempre

y que ya no doliera

y que ya no doliera.

Amor

desde la sombra

desde el dolor amor

te estoy llamando

desde el pozo asfixiante del recuerdo

sin nada que me sirva ni te espere.