Esculturas con materiales reciclables

La colmena» es una organización que intenta promover instancias vinculadas al arte y que recientemente ha comenzado a gestarse en Salto. Su referente es el maestro Jorge de Souza, quien explicó a EL PUEBLO que «La colmena es un espacio que se está organizando a nivel departamental para difundir actividades artístico- culturales, pero también realizar coproducciones y generar pequeñas intervenciones». Es así que la organización está abocada en este momento al desarrollo del Primer Concurso de Esculturas con Materiales Reciclables, al que se ha llamado «Buscabichos», en homenaje a la ya clásica obra del escritor uruguayo Julio C. Da Rosa, de cuyo nacimiento se cumple este año el centenario. «El presente concurso procura revalorizar de manera creativa una de las obras emblemáticas de la literatura infantil de nuestro país y fomentar el compromiso social con el ambiente proponiendo crear utilizando para ello materiales reciclados», afirman los organizadores.

PARTICIPANTES

Podrán participar niños y niñas de Clubes de Niños, Centros Educativos Públicos y Privados de nuestro Departamento en edad escolar, de forma individual o colectiva. Cada institución podrá presentar un máximo de diez (10) obras individuales o colectivas.

MATERIALES Y DIMENSIONES

La obra presentada deberá ser realizada en su mayor parte con materiales reciclados de elementos presentes en el entorno cotidiano de los participantes. No podrá utilizarse material orgánico que pueda degradarse. Cada participante deberá presentar un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) imágenes que evidencien el proceso de creación de la obra presentada. Dichas imágenes integrarán el catálogo virtual del presente concurso. Altura mínima: Treinta centímetros (30 cm). Altura máxima: Ciento cincuenta centímetros (150 cm). La base máxima no podrá exceder los cuarenta centímetros (40 cm) para una adecuada exhibición.

TEMA

El tema de la obra deberá basarse en los personajes presentes en la obra «Buscabichos» de Julio C. da Rosa.

EXPOSICIÓN VIRTUAL y

CICLO DE EXPOSICIONES

En primera instancia las obras presentadas serán expuestas de forma virtual para su valoración por parte del público en redes sociales quienes determinarán el Premio ExpoRRSS a la obra más votada durante el plazo de exhibición. Posteriormente las obras seleccionadas por el Jurado integrarán la muestra «Buscabichos» en homenaje al centenario de Julio C da Rosa la cual será exhibida al público en diferentes espacios de nuestro departamento.

PLAZO DE

PARTICIPACIÓN

La fecha límite de presentación de formulario de participación completo (ver: espaciola colmena.uy) y las imágenes de la obra, será el 30 de octubre de 2020 al correo: concurso@espaciolacolmena.uy

JURADO:

El jurado estará constituido por personas vinculadas al ámbito de las artes plásticas, quienes seleccionarán un mínimo de diez (10) obras para conformar una muestra itinerante. La selección inicial se realizará a partir de las imágenes aportadas por los participantes del proceso de elaboración de la obra.

PREMIOS y MENCIONES

Todos los participantes recibirán certificado de participación. Se establecerá Premio ExpoRRSS mediante votación directa en espacio de exhibición en Redes Sociales asociados a @espaciolacolmena. El Jurado establecerá menciones valorando la creatividad de las obras presentadas. Premio La Colmena a la obra con mayor valoración luego de finalizado el Ciclo de Exposiciones de los trabajos seleccionados.