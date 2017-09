El reconocido artista plástico salteño José Román Cuello recientemente fue nuevamente acreedor del Primer Premio en un concurso organizado por la Intendencia Departamental. “En realidad presenté un proyecto en el cual tomé una foto de la fachada de la Oficina de Turismo… como de dedico a sacar fotos hice una selección de las mismas que fueron monumentos y edificios del departamento y elaboré una especie de collage con el programa Autocad de la computadora. Luego llevé la obra a una escala original y fui pegando las fotos” – explicó el artista.

La foto presentada respondió a una imagen del Palacio de las Oficinas Públicas, Teatro Larrañaga, Plazoleta Roosevelt, el puerto, Club Remeros, la garita del Parque Solari, la estatua del Parque Solari, una de las estatuas de la Plaza 33, Plaza Artigas, monumento a Garibaldi, Salto Grande y Termas del Daymán. En base a esas imágenes comenzó a dibujar y pintar; el trabajo artístico le llevó diez días, teniendo en cuenta algunos altos por mal tiempo.

“En plena actividad la gente que pasaba me felicitaba y me sentí muy bien porque hacía bastante tiempo que no realizaba una tarea así – relató Román.