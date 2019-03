Toma lecciones de música cuando y donde sea

Jamás eres demasiado viejo para aprender a tocar un instrumento musical, pero encontrar un tutor y el tiempo para tomar clases es otra historia. Si trabajar con un profesor privado no es una opción para ti o si tu interés en tocar la guitarra, el piano u otro instrumento aún no es tan formal, recurre a tu computadora o tu dispositivo móvil para aprender lo básico cuando tengas tiempo. Aquí te contamos algunas maneras en las que puedes comenzar.

Si quieres la flexibilidad de llevar tus lecciones de música a cualquier lugar, tu tienda de aplicaciones tiene muchas opciones. La mayoría tiene clases gratuitas y después cobran una suscripción, aunque el software tradicional de Windows y Mac como los programas de entrenamiento de Media Music ofrecen lecciones completas que se descargan o se encuentran grabadas en un disco por unos 60 dólares.

Para las clases de teclado en un dispositivo móvil, Simply Piano (para Android y iOS) lleva al estudiante desde encontrar la nota do a tocar junto con las guías en pantalla y las animaciones al estilo de un videojuego. El programa es gratuito, cuenta con compras dentro de la aplicación y puedes comenzar las lecciones con un teclado en pantalla. Sin embargo, quizá después de un tiempo debas comprar tu propio teclado externo; el software proporciona retroalimentación de desempeño al escucharte tocar.

Yousician (para Android, iOS, Windows y MacOS) utiliza videos, animaciones y retroalimentación de desempeño para enseñar guitarra, bajo, piano, ukulele o canto. Los planes mensuales cuestan desde 20 dólares al mes; también hay planes anuales más baratos. Fender Play para Android e iOS (10 dólares al mes) tiene videos educativos similares con lecciones breves para aprender a tocar la guitarra, el bajo o el ukulele. Además de las aplicaciones para instrumentos específicos, puedes encontrar lecciones para estilos especiales, como Tunefox para el género bluegrass.

Algunas aplicaciones se enfocan en un estilo particular de música y los instrumentos que se usan: por ejemplo, Tunefox ofrece lecciones de banyo, guitarra, bajo y mandolina. Credit The New York Times.

Si no quieres invertir en una aplicación y solo quieres aprender una técnica o canción en específico, una búsqueda rápida en YouTube o Vimeo puede proporcionarte lecciones en video realizadas por músicos que comparten su conocimientos.

Puedes tomar lecciones en video más estructuradas de profesionales en el sitio ArtistWorks. Por tan solo 24 dólares al mes, por ejemplo, puedes aprender a tocar el corno francés con William Caballero de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh o la mandolina con Mike Marshall, un artista de estudio veterano.

¿Tienes una computadora Mac? El programa gratuito GarageBand de Apple es otro medio en el que puedes tomar lecciones de guitarra y piano con videos o gráficas en pantalla; además, puedes descargar lecciones dentro del mismo programa. (Las lecciones no están disponibles en la versión de iOS).

Toma lecciones en vivo con gente real

Si aprendes mejor con la retroalimentación inmediata de un profesor, pero no hay uno por donde vives, puedes tomar lecciones por videollamada con un instructor calificado al otro lado de la cámara web. Sitios como Lessonface, LiveMusicTutor, Musika y TakeLessons te permiten buscar por instrumento o buscar instructores. Los precios varían; algunos profesores ofrecen una lección gratuita de prueba.

Ve más allá

La mayoría de las lecciones grabadas te muestran cómo tocar un instrumento a través de un video o una animación. Quizá también te proporcionen diagramas de acordes o tablaturas (anotaciones que muestran en qué cuerdas debes colocar los dedos) como referencia. Pero si quieres estudiar teoría musical, entrenar tu oído o aprender a leer música, busca la aplicación adecuada.

EarMaster (para Windows, Mac y iPad; los precios varían) es una opción. También puedes meterte a una clase de teoría o estudiar un instrumento en LinkedIn Learning por 25 a 30 dólares al mes. Entre otros en línea, el sitio de la Open University tiene un curso introductorio de teoría musical sin costo en inglés.

En cuanto hayas encontrado la aplicación, el sitio o el profesor en línea que mejor te funcione, solo debes hacer una cosa más: utiliza la aplicación de calendario y programa tiempo para practicar, practicar y practicar.

(The New York Times en Español)