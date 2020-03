El pasado domingo 1 de marzo falleció Ernesto Cardenal: poeta y sacerdote nicaragüense nacido en 1926. Fue además teólogo, traductor y político. Los valores de su obra en todos los ámbitos en los que incursionó, son mundialmente reconocidos y valorados. En lo personal, quiero reiterar palabras que escribí en esta misma página cuando, hace poco más de dos años, falleció el poeta chileno Nicanor Parra, porque ambos fueron de muy grande y similar importancia en mi formación en letras.

Cardenal, al igual que Parra, es de los poetas con los que más disfruté la poesía allá en mis tiempos de adolescencia. Seguramente porque con ellos aprendí, en inolvidables lecturas de siestas calurosas en el fondo de mi casa, que la poesía es algo serio y trascendente sí, pero que bien puede escaparse de la rígida solemnidad que yo hasta entonces creía componente inevitable en su creación.

Ernesto Cardenal enseñó a varias generaciones que se puede hacer poesía con lo más sencillo, simple y cotidiano, aunque para muchos sigan siendo elementos anti-poéticos, sin necesidad de seguir cayendo en el tan gastado preciosismo modernista (entiéndase jardín con rosas, lago con cisnes o noche con luna). Por eso, con él, con su magnífica obra, muchos comprendimos entonces de qué se habla cuando se habla de «Antipoesía», concepto que viene a oponerse justamente a la solemnidad de lo tradicional.

Maestro insoslayable de este estilo en toda la poesía en lengua española, Ernesto Cardenal dejó escritos más de cuarenta libros. En EL PUEBLO, por ejemplo, en más de una oportunidad en que recordamos a Marilyn Monroe, la homenajeamos justamente con un hermoso poema de Cardenal titulado «Oración por Marilyn Monroe», que siempre vale la pena leer y releer.

Pero permitiéndome volver a mi persona en particular, debo decir que «Epigramas» (editado por primera vez en 1961 y reeditado en 2001) fue desde que lo conocí uno de mis libros favoritos. Y si pienso en algún poema en especial inmediatamente vienen a mí los «Versos de amor a Claudia», del mencionado volumen. Con ellos, lo despedimos y homenajeamos hoy:

I

Te doy, Claudia , estos versos, porque tú eres su dueña.

Los he escrito sencillos para que tú los entiendas.

Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan,

un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica

y si al amor que los dictó, tú también lo desprecias,

otras soñarán con este amor que no fue para ellas.

Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas,

(escritos para conquistarte a ti) despiertan

en otras parejas enamoradas que los lean

los besos que en ti no despertó el poeta.

II

Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo,

porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro

de Claudia, el menor descuido,

tal vez un día lo examinen eruditos,

y este baile de Claudia se recuerde por siglos.

Claudia, ya te lo aviso.

III

De estos cines, Claudia, de estas fiestas,

de estas carreras de caballos,

no quedará nada para la posteridad

sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia

(si acaso)

y el nombre de Claudia que yo puse en esos versos

y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos

del olvido, y los incluyo también en mis versos

para ridiculizarlos.

IV

Esta será mi venganza:

Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso

y leas estas líneas que el autor escribió para ti

y tú no lo sepas.

V

Me contaron que estabas enamorada de otro

y entonces me fui a mi cuarto

y escribí ese artículo contra el Gobierno

por el que estoy preso.

VI

Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido:

yo, porque tú eras lo que yo más amaba

y tú porque yo era el que te amaba más.

Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:

porque yo podré amar a otras como te amaba a ti,

pero a ti no te amarán como te amaba yo.