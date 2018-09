Una vez más se lleva al cine una historia uruguaya donde los protagonistas son uruguayos, pero que en realidad, para vender algunas entradas más en el exterior, se termina definiendo como una película que define la resistencia del espíritu humano puesto en situaciones excepcionales, como la prisión y la tortura durante 12 años.

Alguien podría decir, ya vi hace unos años una película norteamericana que un guión parecido, basado en un libro de Stephen King. Pero no, la gran diferencia en esta ocasión radica en que en esta película, los protagonistas son conocidos por gran parte de nuestra población, por haber sido y ser protagonistas contemporáneos de la historia uruguaya.

Concretamente nos referimos a la historia de José Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, basada del libro de estos dos últimos, “Memorias del Calabozo”. De todas formas ya han dicho el guionista y director de la película, Álvaro Brechner, y algunos de sus protagonistas, como el joven actor argentino “Chino” Darín, quien interpreta a Rosencof, que la historia no es tal cual lo que ocurrió, que la película está basada en la vida en prisión durante la dictadura del Pepe, el Ñato y el Ruso. No obstante ello, la misma ha impresionado tanto a Mujica como a Rosencof, pues al decir de ellos, verla los transportó a aquellos años. “¿Le gustó la película, Pepe?”, preguntó el periodista de la sección Espectáculos del diario argentino Clarín a Mujica. “Mire, mi amigo, si me gustó o no la película es una pregunta un poco simple. La sufrí, que no es lo mismo. Para mí, es inevitable que remueva muchas cosas. En especial, por la gente que uno quiere mucho y ya no está, como mi madre, mi hermana, en fin… Es una película muy fuerte… Fue fuerte la realidad. En alguna medida, la película representa lo que vivió muchísima gente por acá, por el Río de la Plata… Se basa en tres personajes, pero representa a toda una época. La historia se transformó en una película, porque ya había un libro que se difundió mucho. ¿Cuántas películas podrían hacerse con sufrimientos parecidos?”, se preguntó el ex presidente uruguayo.

Luego de pasar con éxito por el Festival de Venecia, “La noche de 12 años” participará en la sección competitiva «Horizontes Latinos» del Festival de San Sebastián y será la película de apertura del Festival de Biarritz. También será la que enviará nuestro país a la preselección para el Oscar a mejor película extranjera.

Según su director, Brechner, el filme es una “exploración sobre los límites de supervivencia”, agregando que «es cierto que es un pasaje doloroso, pero la libertad del individuo, de tomar sus decisiones acerca de qué tipo de hombre quiere ser, permanece».

Lo dicho, si bien los protagonistas de la película están claramente identificados, bien puede ser una historia que hable de la condición humana puesta, una vez más, en situaciones excepcionales de sobrevivencia.

Esta película alcanzó a un público de 12.915 espectadores durante su primera semana de exhibición, publicó el sitio especializado “Ultracine.com”, lo que fue destacado por el productor Fernando Epstein. «Impresionante, ‘La noche de 12 años’ y la respuesta del público uruguayo. Hace muchos, muchísimos años que no se ve algo así. ¡Felicitaciones a todo el equipo y en especial a Alvaro Brechner!», posteó Epstein, quien estuvo detrás de otras reconocidas películas del cine uruguayo como «25 watts» y «Whisky».

Como sea, la visión que se plantea esta película es la de los prisioneros que cayeron en plena democracia por alzarse contra las instituciones republicanas y constitucionales, que luego, un año más tarde continuó con el golpe de Estado del 73, por lo que en realidad, para ser fieles a la historia, no la del libro ni de la película, sino a la historia del país propiamente, se trataría de más de 12 años de prisión porque solo 12 años tuvo la dictadura en Uruguay, y tanto el Pepe como el Ñato y el Ruso cayeron presos mucho antes. Totalmente recomendable.

PIE PEQUEÑO 3D

“Pie Pequeño” pone patas arriba la leyenda de Pie Grande cuando un joven y brillante Yeti encuentra algo que creía que no existía: un ser humano. Las noticias de este pie pequeño le dan fama y una oportunidad con la chica de sus sueños. También arroja a la simple comunidad Yeti en un alboroto sobre qué más podría existir en el mundo más allá de su aldea nevada, en una historia alegre sobre la amistad, el coraje y la alegría del descubrimiento.

EL DEPREDADOR

Desde los límites del espacio exterior hasta las calles de un poblado de los suburbios, la cacería ha llegado a casa en la explosiva reinvención de Shane Black de la serie de Depredador. Ahora, los cazadores más letales del mundo son más fuertes, inteligentes y mortales que nunca, toda vez que se han perfeccionado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un chico provoca por accidente su regreso a la Tierra, sólo un equipo variopinto de ex soldados y un irritado profesor de ciencias podrán prevenir la extinción de la raza humana.