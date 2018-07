A puro fútbol y letras fue aquel día…

Vicisitudes de una coincidencia” o “Crónica de una confluencia inesperada”, también podría haberse titulado esta nota.

El pasado lunes se cumplieron ocho años, fue el 2 de julio de 2010.

El partido se había postergado más de lo previsto: alargue, penales, nerviosismo y emociones en pleno desborde.

En tanto, aquí en Salto, el lugar y la hora para la presentación del libro ya estaban fijados con bastante antelación. Era imposible cambiar algo o suspender. Iba a ser en el salón de actos de Uruguay y Juan Carlos Gómez (planta alta de la Intendencia), hermoso salón para conferencias que ya no existe, que está ahora ocupado por oficinas.

Nadie imaginó, por ejemplo, que la persona que había llegado especialmente desde Montevideo para realizar la presentación, el Académico Ricardo Pallares, iba a tener tantas dificultades para llegar, a pie, con su pequeña estatura y delgadez, desde el Hotel Los Cedros hasta la Intendencia.

Treinta minutos tardó en recorrer esas dos cuadras y media entre una multitud de varios cientos de seres exaltados y alentados por sus propios cánticos de “¡Soy celeste, soy celeste!”, o “¡Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez”!

La cuadra de la Plaza Treinta y Tres fue la prueba más difícil que Pallares tuvo que sortear. Pero llegó.

Y entonces la presentación del Tomo Nº 20, el último tomo, el que cerraba la “COLECCIÓN ESCRITORES SALTEÑOS” pudo iniciarse.

No fue fácil igualmente: el equipo de amplificación funcionó a la perfección (cosa que podría considerarse excepcional en estos casos) pero el sonido de las vuvuzelas, el griterío y las bocinas se elevaban desde la calle con fuerza y realmente se hacían sentir. Es que allá en Sudáfrica, Uruguay le ganaba por penales a Ghana y se metía entre los cuatro mejores del mundo, al tiempo que Salto le ganaba al Uruguay (y no precisamente por la mano de un salteño llamado Luis Suárez) sino porque su literatura se convertía en la primera del país, y hasta ahora la única, en tener reunida en una Colección las obras de sus principales autores, más de cuarenta, (con el agregado de biografías, notas críticas, fotografías, etc.) desde los orígenes, es decir desde aquel primer poeta, Méliton Alfonso, hasta la actualidad.

Es bueno recordar que la Colección Escritores Salteños, planeada y dirigida enteramente por Leonardo Garet y que vio la luz, con su primer tomo, a fines de 2003, fue impulsada en conjunto por la Intendencia y el Centro Comercial.

Comenzó cuando era Intendente el Escribano Eduardo Malaquina y Director de Acción Social y Cultural Lewis Rochón Sarutte, y finalizó con el Maestro Ramón Fonticiella como Intendente y Denis Dutra como Director de Cultura.

Es cierto que se puede discutir si allí hay autores que faltan u otros que sobran. Pero ¿quién puede rebatir el peso de una obra de alrededor de tres mil páginas organizadas en veinte tomos? ¿Quién logra hacer otra similar con ese valor? No menos importante es que se trata de un estudio que puede ayudar y dar pie a otros, hasta más profundos quizás, como lo deja planteado el propio Leonardo Garet en el prólogo del último Tomo: “Hay en la Colección Escritores Salteños material para estudiar, profundizar, ampliar y enriquecer.

Ninguna de las presentaciones de los autores aquí reunidos se puede considerar definitiva. Sería deseable que, al contrario, fuera esta Colección el impuso inicial para un estudio apasionado de una literatura que ha mantenido un sostenido impulso desde su aparición a fines del siglo XIX. Tampoco están aquí todos los autores que se podrían haber incluido porque en algunos períodos hubo que optar…”.

Esta Colección ha sido motivo de estudio de varios intelectuales, a nivel nacional e internacional, elogiada en todas partes y, hasta ahora, imitada en ningún otro departamento uruguayo.

Por eso decimos que Salto ganó este partido, como la Selección Uruguaya de Fútbol ganó aquel en Sudáfrica.

Y por estos lares lo celebramos todo junto, en una noche de felices coincidencias.