Para lo que sigue hemos elegido este título, que en verdad es un subtítulo en la nota original de Alejandro Michelena (“En un nuevo aniversario de Discépolo – Sus veranos en Punta del Este y una semblanza”), nota cuyos primeros párrafos compartimos en la edición del pasado domingo. Se cumplieron el pasado mes de marzo 118 años del nacimiento de Enrique Santos Discépolo, una buena oportunidad para fortalecer su recuerdo. La segunda parte de la nota a la que hacemos referencia es la siguiente:

“No es nada original en el Río de la Plata hacer hincapié en cómo al pasar de los años los tangos de Enrique Santos Discépolo siguen manteniendo plena actualidad, incluso —lo que no es común— en lo conceptual y en el planteo de fenómenos sociales de su tiempo.

La potencia de estas creaciones populares las hace en muchos casos trascender su momento y proyectarse hacia lo universal, algo que sucede también con los tangos de Homero Manzi y de Cátulo Castillo, para quedarnos en ejemplos indiscutibles.

Discépolo no fue el típico letrista de tangos, como tampoco lo era Manzi. Ambos provenían de un ambiente intelectual y artístico. Armando Discépolo, el autor de tantos sainetes que ya forman parte de lo mejor del teatro rioplatense, era el hermano mayor de Discepolín. Trabajaron juntos en teatro —el primero como director y Enrique en cuanto actor— y no cabe duda que la aguda perspectiva del teatro y la literatura costumbristas, capaz de retratar con rara intensidad la vida y milagros populares, se puede encontrar en los tangos inolvidables del más flaco de los hermanos Discépolo. Por otra parte, éste fue un verdadero filósofo además de un poeta, lo que es evidente al evocar títulos de aquella “década infame” de los años treinta como son “Chorra”, “Malevaje”, “Victoria”, “Soy un arlequín”, “Justo el 31”, “Yira Yira” y “Confesión”.

Al morir ya formaba parte, a pleno derecho, de la exclusiva galería mítica de figuras populares, en primera fila junto a Carlos Gardel. Y sigue siendo, a tantos años, uno de esos creadores cuya obra es imperecedera. Díganlo sino tantos habitantes de Montevideo y Buenos Aires, de todas las edades y situaciones, que siguen entonando —en tantas circunstancias— el comienzo de “Uno”, aquel tango que compuso con Mariano Mores y que tan bien supo cantar la recordada Susi Leyva: “Uno, busca lleno de esperanzas, / el camino que los sueños / prometieron a sus ansias… / Sabe que la lucha es cruel / y es mucha, pero lucha y se desangra / por la fe que lo empecina…”. Alejandro Michelena